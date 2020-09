Dette er produktene Huawei skal leve av hvis de ikke får selge mobiler i Vesten

Huawei lider hardt under amerikanske sanksjoner. Dette har rammet telefonsalget voldsomt, men det er ingen grunn til å tro at Huawei har tenkt å legge seg på ryggen av den grunn. For det første har selskapet en veldig stor aktivitet for å flytte apper over til sin egen tjenesteplattform i Android fordi de ikke får bruke Google sin. Og de prøver selvfølgelig å lokke apputviklere med bedre tjenester enn det Google kan by på.

Det andre tiltaket er å utvikle sitt eget operativsystem; Harmony OS. Med et gigantisk hjemmemarked, hvor de har en klar nummer én-posisjon, er det store muligheter for at begge strategier vil lykkes.

De nye produktene de nå lanserer er slike som ikke omfattes av restriksjoner.

Kilo-PC

Huawei begynner etter hvert å få et godt utvalg av PC-er. Nå kommer det flere. Huawei MateBook X er en 13-tommer som legger seg ned på den magiske kiloen. I tillegg er den bare 13,6 mm på det tykkeste. Som de andre som gjør en ultraslanking, er det magnesium som har erstattet mye av det som var aluminium.

MateBook X: Toppserien lanseres nå med en slanket modell. Foto: Huawei

Som andre MateBook X har skjermen en oppløsning på 3000x2000 piksler, og den fyller 90 prosent av lokket. Den har fått en funksjon som reduserer blått lys og skal være mer øyevennlig over tid. Dessverre er det ikke plass til webkamera over skjermen. Kameraet har, som på andre modeller, funnet plass i en funksjonstast som du kan trykke på. Fint for å stenge kameraet fysisk, men ikke fullt så fint når det viser ansiktet ditt nedenfra og opp.

Her finner vi 10. generasjon av IntelCore prosessor, og maskinen har fått WiFi 6. Dessverre har slankeoperasjonen også slanket batteriet som nå er på 42 Wh. Det mener Huawei skal holde til 9 timer jobbing. Den har heller ikke en dedikert grafikkprosessor, som den nylig lanserte Pro-modellen. Det er to USB-C-porter i maskinen, men ingen USB-A.

Som andre Huaweitelefoner kan den koble seg til en Huawei-mobil via Huawei Share-tilkoblingen i berøringsplaten. En genial løsning som de burde utvide til å gjelde andre telefoner også.

Vi er best: Huawei har ingen hemninger når det gjelder å sammenlikne seg med konkurrenter. Foto: Huawei

Tastaturet har fått såkalte saksebrytere som gjør at man får en tastevandring på 1,3 mm. Det er bra på en så liten PC. Lyden er det heller ikke noe å si på. En basshøyttaler og en diskant på hver side sørger for det.

En ganske innovativ egenskap er at den ikke har noen vifte, men kan lede varmen fra prosessoren via hengslet og over til skjermlokket som funderer som radiator.

Huawei MateBook X skal bli tilgjengelig i Norge fra 19. oktober og vil koste fra 16 990 kroner.

Billigere

MateBook 14 kommer i en oppgradert utgave. Nå har de kastet ut Intel til fordel for en AMD Ryzen 4000 H-Serie prosessor. En hvass sak med svært rask integrert AMD Radeon-grafikk. Dette er maskinen man skal ha for spill og grafikk, mener Huawei. Ingen god nyhet for Intel. De sliter med å lever nok prosessorer på 10 nm, mens AMD er på 7 nm.

Prosessoren kan gå opp i 40 watt når den presses hardt, og da trengs det to vifter for å kjøle den uten at det støyer.

MateBook 14: Ut med Intel og inn med AMD gir en veldig k. afti: PC. Foto: Huawei

Den nye 14-tommeren veier 1,49 kilo, noe som er 40 gram lettere enn dagens modell. Da er det plass til mer, og spesielt flere porter. Her finner vi to USB-A, en USB-C, en HDMI, og en 3,5 mm analog lydport. Skjermen, som også dekker 90 prosent av lokket, har en oppløsning på 2160x1440 og er oppgitt til et kontrastforhold på 1500 : 1. Batteriet er på 56 Wh og skal holde i 10 timer. Det er mulig å stille den inn på ytelse eller økonomi-modus.

Prisen på en en modell med 16 GB RAM, 512 GB lagringsminne og berøringsskjerm er 10 999 kroner. Mye for pengene der altså.

Nye klokker

Watch GT 2 Pro: Titankasse, safirglass keramisk bakside og med bevegelig stjernehimmel på fronten . r de: ig. Foto: Huawei

Det er et tøft år for de som skal selge smartklokker og det skal jo Huawei. Nylig har både Samsung og Fitbit lansert veldig spennende saker, og snart er det Apples tur.

Huawei har ikke tenkt å hvile på laurbærene sine, og nå kommer Watch GT 2 Pro i klassisk- og sportsutgave, som skiller seg ut i designet. Med safirglass, titankasse og keramisk bakside burde det ytre være på pallplass.

Klokkene har fått over 100 ulike modi for ulike treningsformer. Mange vil bli satt pris på av nordmenn, som ski, snowboard og golf.

Skimåler: Lurer du på noe etter å ha kjørt ned bakken er det bare å se på k: kka Foto: Huawei

Ski-modus overvåker brukerens gjennomsnittshastighet og distanse, kumulativ nedstigning og maksimal stigning, Den logger også hjerterytme og oksygenmetning i blodet.

Du kan få talepåminnelser og råd om bedre kontroll og nøyaktighet. Golf driving range-modusen er golferens drøm. Den analyserer svingtempo og hastighet, og kan også gi deg visuelle svingdemonstrasjoner på urskiven.

Billig

For de prisbevisste kommer Huawei Watch FIT. En modell som minner veldig om en forlenget iWatch, men som bare koster 1 290 kroner.

Til tross for det vinner vi en 1,67 tommer AMOLED-skjerm og de samme sensorene som på GT 2 Pro til en pris som ikke er så mye dyrere enn mange smartarmbånd. Den er vanntett til 5 atmosfærers trykk og har innebygget GPS og en drøss med treningsmodi. Klokka kommer med flere instruksjonsvideoer som kan vise deg på klokkeskjermen hvordan du best utfører øvelser. Praktisk for dem som skal trene hjemme hvor det ikke er noen PT. Med ti dagers batterilevetid burde denne være et særdeles godt kjøp hvis den holder alt den lover.

Helse

Billig: Det er ingen tvil om hvem som har stått modell for Huawei Watch FIT. Foto: Huawei

Det er et helserace på klokkefronten, og det ser ut som om Samsung har lagt seg i tet med Fitbit og Apple like etter. I nye Watch GT 2 Pro finner vi en oppgradert pulssensor som tar seg av pulsen i sanntid, og over tid og som kan måle oksygenmetning i blodet som SpO 2 .

Der Huawei Watch GT 2 Pro slår alle sammen er på batterilevetid. Den har et svært batteri på 455 mAh, men også en fantastisk strømstyring som gir to uker batterilevetid. Eller 30 timer, om du har GPS-en på hele tiden. Prisen på 3 290 er det ikke noe å si på med slike byggematerialer og sensorer.

I ørene

Nok et forsøk: Huawei kan ha lært hvordan de skal lage ørepropper med nye Fre. Buds: ro. Foto: Huawei

Det er ikke bare plassen på håndleddet det kjempes om. Ørene er også et attraktivt marked som Huawei har lansert produkter for i rask rekkefølge. Nå er det FreeBuds Pro som skal ta opp kampen, spesielt med Apples ørepropper, som utvilsomt har stått modell.

Dette kan være et virkelig skritt oppover for selskapet som har prøvd og feilet noen ganger. Nå kommer de med silikonplugger som sitter godt i øret, og som tetter skikkelig. De har utstyrt utstikkerne med kraftfølere som gjør at du kan kontrollere volumet og den aktive støykanselleringen ved å klemme. Med 14 mm driver bør det være duket for skikkelig god lyd.

Bedre: Vi har mye bedre kansellering av vindstøy sier R. chard Yu. Foto: Huawei

Huawei påstår at de skal gi hele 40 dB støykansellering. Du kan til og med stille den inn selv avhengig av lyden på utsiden den oppfatter selv.

Det er tre mikrofoner som skal ta seg av både støyfjerning, samtaler og som skal filtrere bort vind. Batteriene og esken gir til sammen 30 timer før du må lade.

Det kan gjøres via en kabel eller via trådløs lading. Med en pris på 1 990 kroner burde de kunne skaffe seg et godt stykke av markedskaka om de svarer til reklamen.