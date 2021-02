Huawei utfordrer Samsung med ny brettbar mobil – koster 25.000 kroner

Det brettbare mobildesignet er av en del blitt spådd en lys fremtid. Blant de som har lyst til å hive seg på toget tidlig er den kinesiske mobilgiganten Huawei, som nå har avduket en ny brettbar mobiltelefon – Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 er altså oppfølgeren til Mate X og Xs og har tydelige likhetstrekk med Samsungs Fold-modeller, som vi tidligere har omtalt, men skilter ifølge produsenten selv med en del unike, teknologiske nyvinninger.

8-tommers skjerm

Huaweis nye telefon har altså en brett på midten og kan lukkes og åpnes som en bok, med en stor skjerm på innsiden og en «vanlig» mobilskjerm på utsiden som brukes når mobilen er sammenfoldet.

I lukket tilstand har mobilen et format på 6,45 tommer, mens den store skjermen måler hele 8 tommer. Dimensjonsmessig ligger den dermed litt over Samsungs nære konkurrent Galaxy Z Fold 2.

I presentasjonen av telefonen brukte Huawei mye tid på scenen til å skryte av hengsledesignet, som jo er et vesentlig aspekt ved det brettbare designet. Ifølge Huawei skal Mate X2 benytte ekstra slitesterke hengsler med harde materialer og et dobbelt spiraldesign.

Designet skal blant annet gjøre at mobilen bretter seg mer eller mindre helt sømløst sammen, uten gap, og legger til rette for en tynnere livvidde. Mate X2 har en tykkelse på 14,7 millimeter i sammenfoldet tilstand, et par millimeter mindre enn Galaxy Z Fold 2 – som Huawei fremhever som hovedkonkurrenten til sin nye mobil.

25.000 kroner i Kina

Mobilen har også et noe vinklet design sett fra siden, som gjør at mobilen har en unison tykkelse og en vektfordeling som gjør mobilen behagelig å holde i utfoldet tilstand med bare den ene hånden.

I likhet med forgjengeren kommer Mate X2 med en temmelig heftig kameraløsning som består av fire kameraer; et vidvinkelkamera på 50 megapiksler, et ultravidvinkelkamera på 16 megapiksler, et telefotokamera på 12 megapiksler med 3 X optisk zoom, og et superzoom-kamera med 10 x optisk zoom.

Mobilen skilter med den nye Kirin 9000-brikken, 8 GB minne og 256 eller 500 GB lagringsplass, og en batterikapasitet på 4500 mAh. Den store skjermen på innsiden har en oppløsning på 2480 x 2200 piksler, og frontskjermen har 2700 x 1160 piksler.

Den kinesiske prisen er på 18 000 og 19 000 yen for henholdsvis 256- og 512 GB-versjonene, som tilsvarer cirka 23 000 og 25 000 norske kroner. I likhet med konkurrerende modeller er det med andre ord ingen billig sak.

Norsk pris og tilgjengelighet er ikke kjent. Mer informasjon kan du finne på produktsiden.