Dette er trolig de vanligste mobiltelefonene i Norge

Telenor kom i dag med en liste over det som var de ti mest utbredte mobiltelefonene i selskapets nett i slutten av mai. Omtrent halvparten av alle norske mobilkunder har ifølge Nkom abonnement hos Telenor. I tillegg er det flere mobiloperatører som også bruker Telenors nett. Så tallene Telenor nå ha kommet med, burde være ganske representative for hele det norske mobilmarkedet.

Apple (og Samsung)

Apples iPhone-modeller dominerer nesten fullstendig på Telenors liste. Selv fem år gamle iPhone 5 er fortsatt temmelig vanlig. Noe som nok har bidratt til dette, er at Apple har tilbudt programvareoppdateringer til denne enheten helt fram til nå. Men iPhone 5 skal ikke kunne kjøre den kommende iOS 11. Til det er maskinvaren for svak.

Apple iPhone 6 Apple iPhone 6S Apple iPhone 5S Apple iPhone 7 Samsung Galaxy S7 Apple iPhone 5 Apple iPhone SE Samsung Galaxy S7 Edge Samsung Galaxy S5 Samsung Galaxy S6

Samsung er den eneste leverandøren som er i stand til å gi Apple litt konkurranse i Norge.

Det finnes selvfølgelig mange andre typer mobiltelefoner i Telenors nett enn disse ti modellene, og samlet utgjør nok disse en betydelig andel. Men hvor stor denne andelen er, er ikke oppgitt i tallene fra Telenor.

Det Telenor derimot oppgir, er at 75,6 prosent av alle mobilene i selskapets nett har 4G-støtte. Samtlige av de ti mest vanlige mobiltelefonene har 4G-støtte. 15,9 prosent har bare støtte for 3G eller eldre, mens 8,5 prosent bare har støtte for 2G.

Men ikke internasjonalt: Huawei haler innpå Apple