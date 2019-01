Dette er verdens 10 største IT-kunder

Flere av verdens største IT-leverandører er også de største innkjøperne. De ti øverste på listen kjøper hvert år inn programvare, maskinvare, tjenester og utstyr for et beløp som samlet tilsvarer over halvparten av Norges statsbudsjett.

Amazon troner på topp med det største IT-budsjettet i verden. Nettkjempen brukte i fjor mer enn 114 milliarder kroner på teknologiinnkjøp, viser ferske tall fra analysehuset IDC.

Googles eierforetak Alphabet inntar andreplassen med drøyt 100 milliarder kroner, mens butikkjeden Wallmart følger hakk i hel.

Andre kjente teknologigiganter som Microsoft og Facebook er også på topplisten, sammen med et knippe storbanker og finansforetak.

Ikke overraskende er det innkjøp av servere og infrastruktur som gjør at Amazon og Google suser til topps i en slik oversikt. Det bekrefter også IDC overfor Wall Street Journal.

Slikt er kostnader til inntekts ervervelse, som det så fint heter. Enten det er snakk om å bygge opp enorme anlegg for salg av skytjenester globalt, eller reklame, som eksempelvis Facebook lever av.

IT-vekst globalt

Analytikerne hos Gartner har på samme tid lansert sin prognose om verdens totale IT-utgifter. De spår at forbruket globalt i 2019 vil vokse til 3,8 billioner dollar. De anslår at dette er en vekst på 3,2 prosent fra fjoråret.

Gartners forskningsdirektør John-David Lovelock påpeker at veksten kommer på tross av usikkerhet knyttet til brexit og den pågående handelskonflikten mellom USA og Kina.

Markedene for mobiltelefoner, pc-er og lokale datarom eller egne datasentre viser alle klare tegn til å være mettede. Stagnasjon er det derimot ikke på skytjenester og IoT-enheter, altså tingenes internett, som er med å trekke opp bildet.

Lovelock sier også noe annet interessant i en pressemelding.

– IT er ikke lenger bare en plattform som bedriftene kjører sin virksomhet på. Det er i ferd med å bli motoren bak selve forretningen, eller som flytter på den.

For ordens skyld nevner vi at digi.no har oversatt fra amerikansk trillion til norsk billion. Omregnet gir dette en prognose for globale IT-kostnader i år på svimlende 31,9 billioner kroner. En norsk billion er det samme som en million millioner.