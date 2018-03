Dette er verdens minste datamaskin. Den er mindre enn et lite saltkorn

På første dag av flaggskipkonferansen «Think» i Las Vegas lanserer IBM en datamaskin som er like stor som et saltkorn. Maskinen kan skilte med ytelse tilsvarende en x86-chip fra 1990-tallet.

Samtidig som det amerikanske selskapet har pakket den lille datamaskinen med flere hundre tusen transistorer, skal ikke maskinen koste mer enn én krone å produsere.

Brikkemaskinen skal kunne overvåke, analysere og kommunisere med omverdenen.

– Om fem år er de overalt

IBM har tenkt at brikkemaskinen skal brukes innenfor en haug med bransjen.

Den skal blant annet fungere som en sporingsbrikke på varer, som tyverialarm og skal også kunne sortere data - noe IBM selv mener kan brukes som en form for kunstig intelligens.

IBM har også visjoner for at datamaskinen skal kunne kobles mot blokkkjeden.

– I løpet av fem år vil denne type maskiner gjennomsyre alt vi driver med. Datamaskiner på størrelse med saltkorn ville finnes overalt hvor vi ferdes, sier IBMs forskningsdirektør Arvind Krishna i en pressemelding fra selskapet.

Foreløpig er den lille datamaskinen bare en prototype, og det ikke klart når den vil komme i masseproduksjon. Selskapet er særs sparsomme med de tekniske detaljene til den lille datamaskinen.

Amy Webb er en amerikansk teknologiviter. Hun jobber blant annet som skribent for mange av de største magasinene i USA. Foto: Mary Gardella/ Wikipedia

Smarttelefonen er død om ti år?

IBM er ikke de eneste som har disse visjonene for fremtiden.

På tampen av fjoråret spådde teknologiekspert Amy Webb at smarttelefonen er død innen ti år.

– Det som i dag ser ut som den mest moderne mobiltelefon, vil om ti år være like «ut» som en sammenleggbar mobiltelefon er for oss i dag, sa Webb i et intervju med Dagens Nyheter den gang.

Som IBM mener den anerkjente analytikeren at smartelefonen kommer til å bli erstattet av teknolig vi bærer på kroppen.

– Det være seg briller og linser, ringer eller armbånd. Vi kommer til å bruke synet og stemmen i stedet for å fikle med en dings vi har i hånda. Det kommer til å bli en helt naturlig utvikling, sier Webb til Dagens Nyheter.

Kunstig intelligens er vår tids elektresitet

Amerikaneren tror vi ser denne teknologien i bruk allerede i 2027, og at forbrukerne kommer til å merke en drastisk forandring i teknologibruken allerede i 2018. Webb mener at siden vi lever i nuet, oppfatter vi heller ikke hvor fort den teknologiske utviklingen faktisk skjer.

– Allerede er det på vei en rekke teknologier som kommer til å smelte sammen med dagliglivet vårt. Algoritmer og kunstig intelligens påvirker oss alle allerede. Nå er vi på vei inn i et landskap som vi ikke kommer til å kjenne igjen. Hvordan vi håndterer dette landskapet kommer til å få kraftfulle konsekvenser for hele menneskeheten.

– Kunstig intelligens er vår tids elektrisitet. De som klarer å koble seg på kommer til å få enorme fortrinn når det kommer til effektivitet, skalerbarhet og produktivitet. Akkurat nå er vi bare inne i morgentimene for kunstige intelligens. Den kommer til å bli mye mer funksjonell enn vi ser i dag, og utviklingen kommer til å gå utrolig fort, konkluderer hun til den svenske avisen.