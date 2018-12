Dette googlet nordmenn mest i 2018

Desember byr på mang en oversikt over året som har gått, og nå er søkertallene fra Google klare.

Hvert år lager Google lister over de mest populære søkene. Disse søkene forteller en god del om hva folk flest er opptatt av i året som gikk. Tallene baserer seg på hvilke søkeord som har økt mest i søkevolum i forhold til det foregående året.

Søk som «hvordan blir kvitt magefettet» og «hva er bitcoin» er blant de mange som nordmenn tastet inn i 2018.

Sportssøk dominerte

Rangeringen av generelle søk var i år i stor grad preget av sport.

– Halvparten av listen er preget av sport, noe som er naturlig siden det har vært både OL og VM i år. Men at nordmenn var så sportsgale overrasket meg litt, sier pressesjef Helle Skjervold i Google Norge til NTB.

Mange av søkene er av typen «VM kamper» og «Hvordan se OL». Skjervold tror dette er et resultat av at tidene forandrer seg.

– Før kunne du bare skru på TV-en, og der var sporten du ville se. Nå er kampen om sportsrettighetene blitt veldig sterk, og det er ikke lenger gitt hvor du får se sporten. Dermed tyr mange til Google for å finne ut av nettopp det, sier hun.

Koreansk rett til topps

Lammelår var blant de oppskriftene som ble googlet hyppigst i år. Ikke langt bak på listen ligger den noe ukjente retten «bossam», en koreansk rett.

– Jeg ble veldig nysgjerrig da jeg så den dukket så høyt opp. Det var et par datoer i starten av året hvor søket etter nettopp denne retten tok helt av, før det plutselig dabbet av igjen. Det viste seg at det var akkurat i denne perioden at en deltaker på «4-stjerners middag» hadde laget retten. Det viser bare at Norge er et lite land hvor ting raskt blir en snakkis, sier Skjervold.

Et annet søk som spratt i været, kom da bildeappen Snapchat ble oppdatert med et fullstendig nytt layout og brukersystem. Dette utløste en bølge av negative reaksjoner.

– Søket «Hvordan få tilbake gamle snapchat» dominerte søkelisten i kategorien «Hvordan …?". Det er tydelig at folk var svært misfornøyde en kort periode., Så ga det seg da folk etter hvert ble vant til det, sier Skjervold.

Nyhetsbildet gjenspeiles

Frps tidligere fiskeriminister Per Sandberg var helt øverst på søkelisten over norske menn, mens hans mye omtalte kjæreste Bahareh Letnes var på andreplassen over norske kvinner.

– Disse søkene gjenspeiler hva som har dominert nyhetsbildet, og vi ser jo i våre resultater at folk er opptatte av å finne ut mer om dem, sier Skjervold.

Venstre-leder Trine Skei Grande var helt i søkertoppen av norske kvinner. Kulturministeren har vært mye omtalt i året som har gått. Både i forbindelse med saken om hennes intime omgang med en 17-åring på en bryllupsfest i 2008 og hennes mye omtalte telefonsamtale der hun baksnakket partikollega Abid Raja for åpen mikrofon i november.

Kunstneren Pushwagner, som døde i april i år, er også helt oppe i toppen, sammen med Kristin Kirkemo, Frank Løke og Nora Mørk.