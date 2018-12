Googles Facebook-konkurrent med nok en stor lekkasje: Nå stenges tjenesten mye tidligere enn planlagt

I oktober ble det klart at Google+ stenger ned. Nå har nok en datalekkasje rammet det sosiale nettverket, og Google har fremskyndet nedleggelsen av satsingen med fire måneder. Det vil si at det i april er over og ut for floppen.

– Da vi oppdaget den nye bugen ble det klart for oss at vi måtte fremskynde nedleggelsen, skriver Google-direktør David Thacker i en bloggpost.

API-feil

Brukergrensesnittilgang (API) til Google+ vil stenge ned om 90 dager.

Den nye sikkerhetsbristen skal ifølge Google ha rammet 52 millioner brukere og ble nok en gang funnet i et API. Dermed kan profilinformasjon som alder, navn, epostadresser, yrke og alder har blitt eksponert for utenforstående.

– Vi anerkjenner at dette vil få konsekvenser for utviklere, men vi vil forsikre brukerne våre om at vi ivaretar sikkerheten deres, fortsetter Google-sjefen.

Selskapet opplyser at de avdekket svakheten i programkoden da foretok standardiserte rutinekontroller.

Ikke misbrukte data

Vider skriver selskapet at de ikke har funnet noe som indikerer at informasjonen har blitt misbrukt i løpet av de seks dagene hullet skal ha vært åpent.

– Å utvikle sikre løsninger er helt essensielt for vår tillit. Vi har alltid tatt dette ansvaret alvorlig, og vil fortsette å investere i sikkerhetstiltak.

Selskapet vil fortsette å vedlikeholde Google+ for bedriftskunder som betaler for G Suite-tjenester.

Da IT-giganten lanserte nedleggelsen i oktober var begrunnelsen også da en datalekkasje. Lekkasjen ble avdekket i mars, men selskapet ventet helt ut på høsten med å offentliggjøre informasjon om sikkerhetshullet.

Holdt hemmelig

Årsaken skal ha vært at selskapet ikke ønsket å tiltrekke seg oppmerksomhet fra amerikanske myndigheter.

Disse opplysningene baserer seg på dokumenter som Wall Street Journal fikk tilgang til. Google mente den gang at rundt én million brukere var eksponert.

Selskapets egne undersøkelser indikerte da at 438 apper skal ha brukt det aktuelle API-et. Google mente også den gang at sårbarheten, som ble fikset i mars, ikke var blitt misbrukt.

Google+ ikke er teknologigigantens første forsøk på en sosial nettjeneste.

I dag er det få som husker Google Buzz, men tjenesten mislyktes og ble stengt etter en personvernblmemme. Ved lanseringen av Google+ i 2011 gjorde IT-giganten et poeng av at tjenesten skulle være «ekstremt personvern-sensitiv».