Dette kameraet trenger ikke fotograf

Selvkjørende biler har vi etter hvert hørt mye om, selv om det ennå er en stund til de er et vanlig syn på veiene, men hva med selvkjørende kamera? Det er nettopp det Canon nå har lansert. Tanken bak er at det ofte er samme person i en familie eller annen gruppe som står bak kameraet hver gang. Dermed er denne personen heller ikke med på noen av bildene.

Dette er «problemet» Canon Powershot PX er ment å løse. Kanskje ikke noe gigantisk problem, men likefullt reelt.

Ligner et overvåkningskamera

På utsiden ser det ut som et helt vanlig overvåkningskamera, men ifølge Canon er det absolutt ikke det det faktisk er. Selv om det kan fjernstyres over trådløst nett, lastes verken bilder eller video opp til nettet med mindre brukeren selv gjør det i ettertid. Alle opptak lagres på helt vanlige microSD-kort.

Kameraet er selvkjørende i den forstand at det kan plasseres på et bord eller annen flate og settes til å fotografere derfra helt selv. Det kan rotere opptil 340 grader, vippe 110 grader og zoome inn og ut.

Ansiktsgjenkjenning er selvsagt med, slik at kameraet kan ta bilder når det ser at posisjonen på motivet er riktig. Det kan også stilles inn til å prioritere visse ansikter, om man skulle ønske det.

Det er ikke utstyrt med noen kunstig intelligens eller evne til maskinlæring som sådan, men det har en slags database i bunnen, som inneholder data far en haug med ulike bilder og motiver. Dette danner grunnlaget for kameraautomatikken og er, slik vi forstår det, mye det samme som automatikken i andre kameramodeller fra Canon.

USB-lading

Det innebygde batteriet sies å vare i alt fra to til fem timer, avhengig av hvor mye bilder og video som lagres, men det kan også lades og/eller få kontinuerlig strøm via en USB-CF-lader. Lader følger ikke med, men siden kravet er så lavt som 7,5 watt, er det ikke usannsynlig at man allerede har noe som duger, liggende i en skuff.

Selve kameramodulen har omtrent 12 megapiksler på en 1/2.3" CMOS-brikke og en 3x zoom som tilsvarer 19-57 mm ved fullformat. Nærgrensen er 20 cm for vidvinkel og 30 cm for tele, noe som burde være mer enn nok for et kamera som skal stå stille for seg selv og klikke i vei uten tilsyn.

Du kan styre Powershot PX med mobilen, eller gå gjennom bildene det har tatt i ettertid. Foto: Canon

Kameraet tar ikke stillbilder i råformat, kun JPG, og på videofronten er det 1920x1080 med 60p eller 30p som gjelder, i MP4-format.

Canon lanserer også en app som kan brukes til å fjernstyre kameraet, men skulle det knipe, kan du også bruke stemmestyring.

Og skulle du ha lyst til å bruke det som overvåkningskamera eller webcam likevel, så kan du det også, ved å koble det til en PC og kjøre en app fra Canon for nettopp den bruken.

Salgsstart i Norge blir omtrent i midten av november, og veiledende pris blir 5249.