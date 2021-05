Canon med nytt toppkamera før OL

At Canon har et nytt proffkamera på gang, har vært kjent en stund. Ikke bare har Canon selv bekreftet dette sist nå i april, men alle de største kameraprodusentene pleier å lansere nye proffkamera før store mesterskap som OL og fotball-VM.

Kameraet, Canon EOS R3, vil dermed sannsynligvis være rettet inn mot fotografer som har behov for et kamera som på alle måter kan yte godt i høyt tempo. Ting som opptakshastighet, fokushastighet, rask betjening og god batterikapasitet, er typiske prioriteringsområder for slike kamera.

Og at tempoet er på plass, har vi nå fått bekreftet. R3 skal takle ikke mindre enn 30 bilder per sekund, i råformat og med full autofokus. Imponerende tall, men nøyaktig HVOR imponerende er ennå litt usikkert, siden kameraets oppløsning er noe Canon ikke har sagt et ord om ennå. Vi kan imidlertid resonnere oss frem til en og annen konklusjon også om dette.

Først og fremst et stillbildekamera

R3 får for eksempel 4K-UHD videoopptak, og Canon presiserer at det først og fremst vil være et stillbildekamera, selv om man også kan ta utmerket video med det. Det, samt at 8K video ikke nevnes med ett eneste ord, forteller oss at kameraet neppe vil være klasseledende når det gjelder oppløsning. 8K videoopptak krever drøyt 33 megapiksler bildebrikke, og selv om Canon i teorien kan ha valgt å redusere videooppløsningen og likevel ha en bildebrikke med høy oppløsning, så virker det noe usannsynlig. R3 vil sannsynligvis få en oppløsning på et sted mellom 25 og 30 megapiksler, antar vi.

– Bildebrikken i Canon EOS R3 er en splitter ny stablet og bakbelyst brikke som er utviklet og produsert spesielt for R3 av Canon selv, sier produktspesialist Trond Sliper til digi.no. Den brukes foreløpig ikke i noe annet kamera, og gjør at kameraet kan fokusere i lysforhold så svake som -7 EV eller enda lavere, fortsetter han.

At bildebrikken er bakbelyst, betyr rett og slett at lyset slipper å gå gjennom en del elektronikk i bildebrikken før det kommer til de lysømfintlige delene. Dette har vært standarden i en del år nå, etter at Sony først begynte med det for 10–15 år siden. Stablet, derimot, er forholdsvis nytt. Dette gjør at utlesingen av signalet har kortere vei å gå, og dermed vil kunne gjøres raskere og med mindre fare for bildefeil som følge av treghet i systemet. Såkalt «rullende lukker» er et typisk eksempel.

Toppmodell, men ikke flaggskip

Selv om R3 definitivt vil være et proffkamera og en toppmodell i deres speilløse portefølje, så er det ikke et flaggskip som sådan. Flaggskipet deres er Canon EOS 1D X Mark III, som ble lansert for omtrent halvannet år siden. Det er lite trolig at Canon ville irritert sine viktigste kunder ved å bytte ut flaggskipet så tidlig – spesielt når nevnte flaggskip koster over 80.000 kroner i innkjøp og attpåtil bruker en annen objektivfatning. Dessuten har Canons flaggskipsmodeller siden tidenes morgen hatt 1 i navnet.

Så noe flaggskip er R3 ikke, men Canon har likevel behov for å vise at de mener alvor med sitt speilløse system, samt lansere noe nytt i proffsegmentet før OL.

R3 får så absolutt en del funksjoner som tilsier at det er et kamera for proffene:

Samme batteri som Canon EOS 1DX Mk III

Betjening som skal gjøre det lettere å endre innstillinger uten å ta kameraet bort fra øyet

Værbeskyttelse på samme nivå som 1DX Mk III

RJ45-plugg for kablet nettilkobling

Automatisk autofokussporing av ting som mennesker, dyr, og til og med racerbiler og -motorsykler.

Øyestyrt autofokus endelig tilbake

Noe av det mest spennende med R3 tar vi imidlertid helt til slutt, som en slags dessert: Øyestyrt autofokus, det vil si at kameraet kan forstå hva du ser på i søkeren, og fokusere på det, uten at du trenger å fingre med knapper, brytere, spaker eller hjul.

Dette var noe Canon leflet med på tidlig 1990-tall, og som trofaste fans har etterlyst siden, men da i fungerende utgave. For fungere særlig bra gjorde det ikke, den gang. At Canon nå har valgt å bringe funksjonen tilbake sender en klar beskjed om at de har fått det til denne gangen.

Prisen på Canon EOS R3 er ennå usikker, men det spekuleres i om ikke Canon ønsker å underby en del av konkurrentene, og derfor kommer til å legge seg på rundt 6000 USD – tilsvarende 50.000 norske kroner etter dagens valutakurs.