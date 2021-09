Dette skal være Intels nye prosessorsokkel

Nettsiden Bilibli har nå vist fram det som visstnok skal være Intels neste prosessorsokkel, LGA1700. Ifølge Overclock3d.net skal den bli 7,5 mm større enn dagens sokkel, LGA1200.

Det betyr at også prosessorene som skal bruke den vil bli fysisk større, det vil si 12. generasjon Core, med kodenavn Alder Lake, og kanskje også 13. generasjon Core, med kodenavn Raptor Lake. Alder Lake-prosessorene skal etter planen lanseres i siste kvartal i 2021, mens Raptor Lake er planlagt et år senere.

Det er ukjent om Intel planlegger å benytte LGA1700 også for 14. generasjons Core-prosessorer, men siden noen kilder oppgir den nye sokkelen som LGA-17XX/LGA-18XX, spekuleres det på om ikke den kan ha over 100 ekstra kontaktpunkter som i første omgang ikke er i bruk. Det kan åpne for at den kan benyttes i enda en prosessorgenerasjon, det vil si 14. generasjon Core, som har fått kodenavnet Meteor Lake.

LGA1700 til venstre, LGA1200 til høyre

Kanskje samme kjøleløsning vil passe?

Som nevnt blir LGA1700-sokkelen 7,5 mm lengre enn nåværende LGA1200, men bredden forblir den samme, dvs. 37,5 mm. Intel har imidlertid laget festeanordningen litt mindre enn før, slik at man kanskje kan benytte samme kjøler på LGA1700 som på LGA1200.

Men kanskje ikke. Dagens løsning har 75 mm mellom hvert festehull, mens LGA1700 visstnok skal få 78 mm. Forskjellen er ikke større enn at man sannsynligvis kan modifisere eksisterende fester eller lage tilpasninger som gjør at samme kjøler kan benyttes, men det er også andre faktorer som kan gjøre det vanskeligere.

Intel lager nemlig de nye prosessorene tynnere enn før, for å forbedre overføringen av varme fra selve prosessoren og ut til kjøleren. Det lages allerede kjølere som har stor nok kontaktflate mot prosessorens varmespreder, men for at de skal kunne brukes må det lages festeanordninger som tilpasser dem til LGA1700. Flere produsenter av kjølere skal etter sigende allerede ha lovet å komme med dette.