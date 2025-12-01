Dfind blir til Randstad Digital

Fra 1. desember skifter Dfind Consulting navn til Randstad Digital. Det skjer etter at rekrutteringsvirksomheten i Dfind endret navn tidligere i høst, og det betyr at alle selskapene i det globale HR- og rekrutteringskonsernet Randstad nå er samlet under samme merkevare i Norge.

Norge blir det 20. markedet hvor konsernet leverer IT-konsulenttjenester under navnet Randstad Digital. Selskapet har i dag 70 medarbeidere i Norge og leverer tjenester til blant annet DNB, Kongsberg Digital, Statkraft og Skatteetaten.

– Dfind har vært en sterk merkevare på våre spesialisttjenester, som nå vil bli fullt integrert og styrke Randstad for alle våre kunder, sier Marianne Hagen, administrerende direktør i Randstad Norge i en pressemelding.

Satser på cybersikkerhet

I forbindelse med navneendringen utvides tjenestetilbudet med to nye kjerneområder innen cybersikkerhet: «Governance, risk og etterlevelse» (GRC) og applikasjonssikkerhet.

Bakgrunnen er innføringen av nye EU-direktiver, spesielt AI Act (KI-forordningen) og NIS2, som snart blir en del av norsk lovgivning.

– Norske virksomheter må innen kort tid kunne levere på noen av de strengeste sikkerhetskravene vi har sett. Det er avgjørende å starte arbeidet nå, sier Lars Haraldsen i Randstad Digital.

Utvikler-trening

Satsingen skal blant annet inkludere juridisk spisskompetanse på IT-sikkerhet og trening av utviklere for å sikre at løsninger er i tråd med de nye kravene.

– Vi gleder oss til å gå fullt inn i Randstad. Vi tror vi både vil kunne styrke vår ekspertise og dra enda bedre veksler på leveranser og erfaringer fra våre mer enn 25.000 internasjonale kolleger, sier Haraldsen.