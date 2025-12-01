Dfind blir til Randstad Digital

Fra 1. desember skifter Dfind Consulting navn til Randstad Digital. Det skjer etter at rekrutteringsvirksomheten i Dfind endret navn tidligere i høst, og det betyr at alle selskapene i det globale HR- og rekrutteringskonsernet Randstad nå er samlet under samme merkevare i Norge.
Norge blir det 20. markedet hvor konsernet leverer IT-konsulenttjenester under navnet Randstad Digital. Selskapet har i dag 70 medarbeidere i Norge og leverer tjenester til blant annet DNB, Kongsberg Digital, Statkraft og Skatteetaten.
– Dfind har vært en sterk merkevare på våre spesialisttjenester, som nå vil bli fullt integrert og styrke Randstad for alle våre kunder, sier Marianne Hagen, administrerende direktør i Randstad Norge i en pressemelding.
Satser på cybersikkerhet
I forbindelse med navneendringen utvides tjenestetilbudet med to nye kjerneområder innen cybersikkerhet: «Governance, risk og etterlevelse» (GRC) og applikasjonssikkerhet.
Bakgrunnen er innføringen av nye EU-direktiver, spesielt AI Act (KI-forordningen) og NIS2, som snart blir en del av norsk lovgivning.
– Norske virksomheter må innen kort tid kunne levere på noen av de strengeste sikkerhetskravene vi har sett. Det er avgjørende å starte arbeidet nå, sier Lars Haraldsen i Randstad Digital.
Utvikler-trening
Satsingen skal blant annet inkludere juridisk spisskompetanse på IT-sikkerhet og trening av utviklere for å sikre at løsninger er i tråd med de nye kravene.
– Vi gleder oss til å gå fullt inn i Randstad. Vi tror vi både vil kunne styrke vår ekspertise og dra enda bedre veksler på leveranser og erfaringer fra våre mer enn 25.000 internasjonale kolleger, sier Haraldsen.
Lanserer testmiljø for digitale lommebøker