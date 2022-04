RaidForums var regnet blant de største forumene og markedsplassene for kriminelle hackere. Nå er nettstedet blitt overtatt at amerikanske justismyndigheter etter en Europol-koordinert innsats mellom politimyndigheter i flere land, som alle har drevet uavhengige etterforskninger. Det hele har gått under navnet Operation Tourniquet.

Personen som regnes som grunnleggeren og hovedadministratoren av RaidForums, samt to av hans medhjelpere har blitt arrestert. Også de tilknyttede domenene Rf.ws og Raid.lol har blitt beslaglagt.

Holdt på i en årrekke

Ifølge Europol ble RaidForums etablert i 2015. Før stengingen skal fellesskapet har hatt mer enn en halv milliard brukere. Nettstedet skal ha vært særlig kjent for å legge til rette for kjøp og salg av digitalt tjuvegods som stammer fra datalekkasjer over hele verden. Dataene inkluderer informasjon om kredittkort, bankkontoer, brukernavn og pass, samt rutinginformasjon.

Ifølge Det amerikanske justisdepartementet er grunnleggeren av RaidForums en portugiser som heter Diego Santos Coelho. Han er bare 21 år, så han må ha startet forumet mens han var i midten av tenårene. Coelho ble arrestert i Storbritannia den 31. januar etter forespørsel fra amerikanske myndigheter. Han venter nå på å bli utlevert til USA.

Utsnitt fra RaidForums slik det så ut like før det ble beslaglagt. Skjermbilde: Digi.no

Raiding og swatting

Den opprinnelige hensikten med Raidforums skal ikke ha vært kjøp og salg, men et sted for å organisere og støtte ulike former for elektronisk trakassering, inkludert «raiding» – det vil si å poste eller sende en overveldende mengde med henvendelser til offerets nettbaserte kommunikasjonsmedium. I tillegg ble det også bedrevet «swatting», det vil si å sende blant annet politimyndigheter falske rapporter om situasjoner som ville kreve omfattende, bevæpnet utrykning.

Det er uklart hvor lenge dette var hovedvirksomheten til Raidforums.

Tilgang mot penger

Det amerikanske justisdepartementet opplyser også at Raidforums skal tjent penger på virksomheten ved å tilby ulike medlemskap som mot mer penger ville gi økt tilgang og funksjonalitet. Det var også mulig å kjøpe eller gjøre seg fortjent til kreditter som kunne medlemmer privilegert tilgang til lukkede områder eller data på nettstedet. Én måte å motta kreditter på, var blant annet å poste instruksjoner om hvordan man kan begå ulovligheter.

Flere detaljer er oppgitt i tiltalen mot Coelho.