Digitaliserer bransjen: Vennene tar sikte på en halv milliard i omsetning om fem år

Det norske IT-selskapet Retail solutions er på full fart inn i serveringsbransjen. I løpet av fem år er målsetningen å omsette for en halv milliard kroner. Det skriver Dagens Næringsliv.

Retail solutions er verdsatt til rundt 100 millioner kroner etter at en av Stavangers rikeste familier kjøpte opp mellom 40 og 50 prosent av aksjene for en hemmelig sum.

Milliardformue

Øgreid-familien har gjennom en rekke storsalg de siste årene bygd seg opp milliardformue.

Satsingsområdene for familien er ifølge DN eiendom, offshore og investeringer i små- og mellomstore selskaper.

IT-selskapet er startet opp av Joar Mestad og brødrene Svein Ole og Rolf Bowitz. Løsningen deres tar seg av alt fra bestillinger til økonomi, drift og logistikk i serveringsbransjen.

Startet opp i 2016

Selskapet startet opp i 2016.

– Da bestemte vi oss for å gå all in, sier Mestad til DN.

Under koronakrisen har selskaper som leverer IT-løsninger til restaurantnæringen opplevd enorm etterspørsel, men Mestad mener at korona ender med at de lander rundt ti millioner kroner under budsjett i år.

– Vi hadde budsjettert med rundt 60 millioner kroner i omsetning i år. Men korona gjør at vi nok ender rundt 50 millioner kroner, sier Mestad til DN.

Flere apper

Digi.no skrev i juni om bestillingsappen Wink som har utviklet programvare som sørger for at alle bestillinger i utelivsbransjen ender direkte opp på kjøkkenet.

Dermed slipper gjestene å sitte og veive etter travle servitører som ofte hverken ser deg eller har tid. Kundene blir mer fornøyde, mens servitørene stresser mindre og restaurantene tjener mer.

– Jeg så at restaurantbransjen var veldig konservativ. De tapte mange salg fordi betjeningen var opptatt med å formidle masse informasjon på papir fra gjestene til kjøkkenet og å holde rede på betaling. Kundene fikk ikke den opplevelsen de ønsket, selv om servitørene jobbet alt de var gode for.

– Jeg har programmert hele mitt voksne liv og dette var en mulighet jeg ikke kunne slippe. Jeg jobbet med hardware, og det krever enormt nye kapital. Det å programmere trenger bare en god ide og talent. Jeg har masse ideer, men restaurant måtte bli den første, sa utvikler og daglig leder Fredrik Larsen til Digi.no i juni.