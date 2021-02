Disse er Norges beste IT-sikkerhetsfolk

Hvert år deltar mange av Norges beste IT-sikkerhetsfolk i Master of IT Security, som kårer landets beste sikkerhets-hoder.

I år var det 421 deltagere i konkurransen, som gikk over en drøy måned, med nettdeltagelsei flere runder, og Kahoot-finale. I år var det 21 som tok seg til finalen. Av disse var fire kvinner, ifølge arrangøren. 63 deltagere hadde alt rett i en av rundene.

Vinneren ble Martin Ingesen, og det er ikke første gang Ingesen stikker av med førstepremien, som i år var på 30.000 kroner.

Ingesen, som nylig har startet sitt eget IT-sikkerhetsselskap, Kovert, beskriver HackCon som et fint lite avbrekk fra sikkerhetstesting og rapportering.

- I 2017, da jeg vant sammen med Nikolai Magnussen, ble finalen gjennomført med penn og papir i et lukket og stille rom. I årene som fulgte så har HackCon gjort en artig vri med live-finale ved hjelp av Kahoot. Det har jo uten tvil lagt ekstra press på oss finalistene. Selv om årets finale ble gjennomført via Zoom så kjente jeg fremdeles pulsen dunke som om jeg skulle sittet i salen på Høyres Hus og deltatt fysisk, skriver en glad vinner i en epost til digi.no.

Heier på alle som velger IT-sikkerhet

Martin Ingesen har vunnet Master of Cyber Security 2021. Foto: Privat

Ingesen har følgende råd til andre som vurderer en karriere innen IT-sikkerhet:

- IT-verdenen er på desperat jakt etter flere som har kompetanse innenfor IT-sikkerhet. Så jeg heier på alle de som vurderer et utdanningsløp innen cybersecurity, eller som allerede jobber med IT og ønsker å spisse seg mer mot sikkerhets-biten. Å delta i konkurranser som MCS er en flott inngangsportal for både å lære og møte andre likesinnede. Dette er en liten bransje, så hvis man viser interesse og deltar på de arenaene som finnes, så er ikke veien til en karriere innen IT-sikkerhet veldig lang, råder Ingesen.

Magnus Paulsen kapret 2. plassen. Paulsen har vært kvalifisert til finalen de fire siste årene, men med to små gutter hjemme passer det ikke alltid å reise til Oslo for å delta i konkurranser. Han roser arrangørene for sammensetningen av oppgavene.

- De innledende rundene har i år fått større innslag av praktiske oppgaver, noe jeg setter stor pris på. Da må man vise anvendt kunnskap og ikke bare kjennskap til teori. Konkurransen dekker et stort spenn av ulike emner og områder innenfor informasjonssikkerhet, og jeg er sikker på at både selve konkurransen og premiene bidrar til rekruttering av fremtidige kollegaer på et område hvor det er stort underskudd av kvalifisert personell, sier Paulsen.

Morsom læring

Også på pallen var Alexander Hatlen. Han gratulerer Ingesen og Paulsen med plassene over ham på pallen.

- jeg og en kollega har deltatt en gang tidligere og i år hadde jeg bestemt meg for å komme lenger Det gikk over all forventning, skriver en glad bronsevinner.

Hatlen kaller MCS en utrolig morsom måte å lære på, som gir inspirasjon til videre læring.

- Jeg jobber i en mellomstor kommune, og med alle de ansvar en kommune har så er IT-sikkerheten blitt uhyre viktig nå som det meste er digitalisert. Vi har både ansvar for en del kritisk infrastruktur, men også mye persondata som vi er nødt å sikre. I tillegg må jo tjenestene være operative og gode både for innbyggerne og ansatte, så det å balansere god sikkerhet og brukervennlighet er en givende utfordring, sier Hatlen, som var med på å vinne KiNS sin CTF-konkurranse for kommunale IT-avdelinger i 2020.

Fire kvinner i finalen

Paulina Waltila ble beste kvinnelige deltager på 8. plass. Hun deltok for første gang, og gleder seg allerede til 2022. Hun jobber i Statkraft, der sikkerhet er et prioritert tema.

- I år var det litt flere CTF-oppgaver enn det jeg husker fra tidligere. Det synes jeg var ganske spennende, da det ikke er noe jeg driver på med i hverdagen. Definitivt en hjernetrim jeg kan anbefale til alle som er interesserte i sikkerhet. Det er noe spesielt med å finne det riktige svaret eller «flagget» etter flere forsøk.

Arbnora Tahiri kom på 10. plass.

- Jeg jobber i helsesektoren, hvor vi behandler store mengder opplysninger for å kunne gi gode helse- og omsorgstjenester, helseregistre, forskning og innovasjon, og god informasjonssikkerhet og godt personvern er en forutsetning, sier Tahiri.

Ivana tok 14. plassen. Hun er masterstudent ved Universitetet i Bergen, og deltar for første gang. Hun kunne ønsket seg enda flere praktiske oppgaver, men setter pris på at den digitale gjennomføringen gjorde konkurransen mer tilgjengelig for nykommere som henne.

For 20 år siden kom Florentin Grama til Norge. Her lærte hun seg norsk, og fullførte en bachelorgrad i informasjonsteknologi med spesialisering i drift av datasystemer.

- så kommer jeg i denne finalen og blir blant de 21 beste i cybersikkerhet i Norge. Det er nok en bekreftelse på at jeg er på riktig vei, og det som teller mest for meg er at min lille kjernefamilie er stolt av meg, skriver Florentin i en epost til digi.no.