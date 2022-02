Årets Master of Cyber Security ble i dag kåret på HackCon på Høyres hus i Oslo, og i år var det professor Laszlo Erdodi ved NTNU som stod for finaleoppgavene.

Ti spørsmål om cybersikkerhet skulle besvares i en Kahoot, og finalistene hadde et minutt eller to på hvert av dem.

Vinneren ble Magnus Paulsen, med ikke mindre enn ni av ti riktige finalespørsmål. Han holdt en overbevisende ledelse fra første spørsmål og fikk ikke sin ene bom før på spørsmål nummer seks.

Liker best operativt sikkerhetsarbeid

– Jeg bommet på ett spørsmål, om hvor stor entropi man måtte ha for å få en sikker session, og det hadde jeg ikke peiling på, sier han til Digi.no.

Paulsen jobber til daglig som sikkerhetsrådgiver i Ålesund kommune, og er ingen førstereisgutt hva angår kåringen av Master of Cyber Security heller. Han har jobbet med IT-drift i mange år, og har fått lov å fordype seg i informasjonssikkerhet de siste årene. Det har tydeligvis båret frukter, siden han kapret tredjeplassen i 2020 og andreplassen i 2021.

– Jeg var positivt overrasket over hvor spesifikke finalespørsmålene var, sier Paulsen til Digi.no. Det var et mer akademisk tilsnitt på spørsmålene i kvalifiseringsrundene i år enn foregående år, fortsetter han.

Professor Laszlo Erdodi ved NTNU. Foto: Are Thunes Samsonsen

– Får diplomet hedersplassen på veggen på kontoret?

– Hehe, jeg må nå kunne bruke det til noe, i alle fall.

– Kjekt å ha i lønnsforhandlingene?

–Ja, for eksempel!

– Med en bakgrunn i IT-drift, så har jeg vel vært en slags potet inne sikkerhetsfeltet. Jobben er egentlig delt i to hoveddeler nå: Den ene er den rådgivende rollen der jeg driver med risikovurdering og bistår inn i ulike prosjekt, og så er det den operative delen med drift av ulike sikkerhetsløsninger og så videre. Det er kanskje det siste som er kjekkest.

Finalister i Master of cyber security 2022. Fra venstre Sanna Diana Tomren, Nora Tomas Foto: Are Thunes Samsonsen

Som vinner av konkurransen tar han med seg hjem en pengepremie på 30.000 kroner.

To av åtte finalister var kvinner

Etter to innledende runder som ble avholdt tidligere på «hjemmekontoret», var det åtte finalister som hadde kvalifisert seg til finalen i Oslo. To av årets finalister var kvinner, og både Nora Tomas og Sanna Diana Tomren deltok for første gang i år.

– Jeg har bare jobbet et halvt år innen dette faget, så det var mye jeg ikke hadde hørt om før, sier Tomas.

Hun jobber til daglig i Vipps, med autentisering og sikker utvikling.

– Det var interessant og absolutt underholdende, selv om Magnus hadde ledelsen hele tiden, sier Tomren, som er ansatt i Accenture som sikkerhetsspesialist og fikk en femteplass i finalen.

– Det var også litt artig at både første- og femteplassen gikk til ålesundere, avslutter hun.

Åtte stykker kvalifiserte seg til finalen i Master of cyber security i 2022. Foto: Are Thunes Samsonsen

Pallplassering til tidligere vinner

I år gikk andreplassen - med seks av ti riktige - til Simen Linderud, som tidligere har vunnet i både 2018 og 2020. Tredjeplassen gikk i år til Jonas Kristoffer Boneng, som kom like bak med fem av ti riktige svar.

– Det var noen spørsmål der man kunne eliminere noen alternativer, men uansett var det av og til vanskelig å finne det riktige svaret, sier bronsevinneren, som er i sluttfasen på en mastergrad ved UiA.

Fra tidligere har han en bachelorgrad i cybersikkerhet, forteller han. Han har allerede signert kontrakt med Ernst & Young for jobb innen cybersikkerhet etter endt utdanning.

De øvrige finalistene var Martin Brennelien, Torjus Wegge og Benjamin Nordtorp.