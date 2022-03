Disse målene angriper Ukrainas cyber-gerilja

Den ukrainske cyber-geriljaen har startet å mobilisere for å angripe infrastruktur i Russland. Ved hjelp av tjenestenekt-angrep har blant annet gatelysene i Moskva blitt angrepet.

Torsdag ettermiddag sendte den Ukrainske cyber-geriljaen ut melding på sine kanaler med informasjon om nye mål som de ønsket å angripe. Listen består av viktig infrastruktur i landet, kort tid etter meldingen ble sendt ut var serveren for Moskvas gatelys nede.

Sidene som cyber-geriljaen ba om å få angrepet er følgende:

Russiske etterretningstjenesten FSBs interne kommunikasjonskanaler

Flyselskapet Aeroflots sin flyplassoppkobling

To ulike systemer hos den Russiske nasjonalgarden

Samtlige av målene er slått ut når Digi går inn for å sjekke status på sidene.

Geriljaen som kaller seg IT Army of Ukraine har støtte fra Ukrainas regjering, med mål om å angripe russisk infrastruktur ved hjelp av tjenestenektangrep. Samt å bytte ut og oppdatere informasjon på russiske nyhetssteder for å spre bilder og informasjon om hva som skjer i Ukraina. Den Ukrainske regjeringen oppfordrer på sine nettsider alle med it-kunnskaper om å bli med i kampen på nett.

Fra før av har cyber-geriljaen pekt ut viktig infrastruktur som mål: