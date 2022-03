Elon Musk bes om å blokkere russiske kanaler fra Starlink – dette svarer han

I et forsøk på å bistå den ukrainske befolkningen etter Russlands angrep, sendte SpaceX et antall Starlink-terminaler til landet, fulgt av en oppfordring fra Elon Musk om å utøve stor forsiktighet i bruken av terminalene.

Det finnes imidlertid også muligheter for at den russiske siden kan dra nytte av Starlink, og som et resultat har flere land nå oppfordret Elon Musk og SpaceX til å stenge russiske medier ute fra Starlink. Nå har Musk kommet med et svar.

Mener ytringsfriheten må gjelde for begge

– Starlink har blitt bedt av noen regjeringer (ikke Ukraina) om å blokkere russiske nyhetskilder. Vi vil ikke gjøre dette med mindre vi trues med våpen. Beklager å være en ytringsfrihetsabsolutist, lyder Musks melding.

At Russland ikke vil utestenges fra Starlink, betyr altså at russiske myndigheter potensielt vil kunne bruke Starlink-nettverket til å spre propaganda i forbindelse med den pågående konflikten.

Det er imidlertid ingen tvil om hvor Musk står i saken. I et par meldinger lagt ut på fredag kom Musk for øvrig med en tydelig støtteerklæring til Ukraina og også til den russiske befolkningen som ikke ønsket krigen.

Jobber med å forhindre signalblokkering

SpaceX-sjefens tidligere advarsler om at russerne vil gå etter Starlink for å forhindre kommunikasjon, ser for øvrig ut til å ha blitt oppfylt, i alle fall delvis.

– Noen Starlink-terminaler i nærheten av konfliktområder har blitt blokkert i flere timer av gangen. Våre seneste programvareoppdateringer omgår blokkeringen. Jeg er nysgjerrig på å se hva som blir det neste, skrev Musk i en Twitter-melding på lørdag.

Signalblokkeringen har allerede blitt en prioritert sak for SpaceX, som ifølge Musk nå har skiftet fokuset over på cybersikkerhet for å forhindre sabotasjen av nettverket.