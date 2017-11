Disse selskapene vil norske IT-spesialister helst jobbe i

Organisasjonen Universum lager hvert år en stor spørreundersøkelse hvor de ser på hvilke selskaper som er de mest attraktive å jobbe for. I årets undersøkelse har Universum Norge spurt 10.556 personer med bakgrunn fra blant annet økonomi-, ingeniør-, jus- og IT-studier – hvorav rundt 800 er yrkesaktive som jobber i IT-bransjen.

Listen toppes av Google og Microsoft, selv om Google i Norge ikke har noen stor organisasjon.

– Google og Microsoft har ligget på topp så lenge jeg kan huske. Det tror jeg er fordi de er litt drømmearbeidsgiverne for mange. Google gjør det bra overalt i disse undersøkelsene, forteller markedsansvarlig Karine Jebsen i Universum Norge til digi.no.

Det første norske selskapet på listen er Finn.no, som havner på en tredjeplass – rett før Evry. Finn.no hadde samme plassering i fjor, og de største endringene finner vi nedover på listen.

Kraftig vekst for Evry, Sopra Steria og Atea

Listen over de mest attraktive selskapene å jobbe i for norske IT-spesialister inneholder både rene IT-selskaper og mer tradisjonelle virksomheter – blant annet innenfor bank og finans.

Jebsen forteller at det i årets undersøkelse ser ut til at de rene IT-selskapene har tatt opp kampen om IT-hodene, og dette er en kamp banker og andre taper. Det er ikke lenger bare IT-selskapene som trenger IT-eksperter – og dermed blir det hardere kamp om disse hodene. Men her har IT-selskapene vært flinke til å sørge for at det er de som trekker det lengste strået, mener hun.

I årets undersøkelse gjør rene IT-selskaper som Evry, Sopra Steria og Atea det svært sterkt.

– Det er større it-miljøer i IT-selskapene, og det å kunne sparre med likesinnede er mye enklere i it-selskapene enn i bankene, sier hun – og legger til at hun tror mange av disse selskapene har vært flinke til å være synlige overfor studenter. Mange synes nok også det er gøy å jobbe for selskaper som har hovedkontor i Norge.

Har ansatt 600 personer i år

HR-ansvarlig Trond Vinje i Evry. Foto: Evry/CF Wesenberg

HR-ansvarlig Trond Vinje i Evry sier til digi.no at de er glad for å havne på en fjerdeplass i årets undersøkelse, og dermed kommer best ut blant de norske rene IT-selskapene. Han mener noe av årsaken til de gode resultatene er at Evry er med på å sette dagsorden for digitalisering, noe som trigger både nyutdannede og erfarne jobbsøkere.

– En viktig grunn til at vi scorer høyere er at vi har attraktive prosjekter og man får mulighet til karriereutvikling og intern mobilitet. En annen viktig forklaring er at man får jobbe i internasjonale team med partnere for noen av de mest spennende kundene i Norden. Mange opplever bratt lærekurve gjennom sitt daglige arbeid og i team med høyt kompetente kollegaer, sier Vinje.

Så langt i år har Evry ansatt 600 personer.

Administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria er fornøyd med å gjøre det svært bra på årets undersøkelse. Arkivfoto. Foto: Kurt Lekanger, digi.no

Et annet selskap som har grunn til å være fornøyd, er Sopra Steria, som klatrer hele 14 plasser på årets liste, fra 22. til 8. plass.

– Dette er resultat av langsiktig arbeide. Vi har jobbet med studentrekruttering i mange år og har blitt godt kjent med studentene og studiestedene. Vi rekrutterer flere «graduates» i år enn noen gang før og har brukt mye tid på å vise frem vår kompetanse overfor studentene. Dette tror vi har fungert godt, sier administrerende direktør i Evry, Kjell Rusti, til digi.no.

Han legger til at det er stor etterspørsel i markedet etter de dyktigste hodene, men mener at Sopra Steria er attraktive blant utviklere og erfarne konsulenter.

Her er hele listen: