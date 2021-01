Disse smarte brillene gir deg flere virtuelle skjermer ved siden av hverandre

CES-messen nærmer seg med stormskritt, og i den forbindelse forsøker teknologiprodusentene som alltid å piske opp interesse litt i forkant. Nå har kinesiske Lenovo avduket et nytt medlem i sin portefølje av «utvidet virkelighet»-produkter (AR).

ThinkReality A3 er navnet på et par smarte briller som er ment å løfte effektiviteten og produktiviteten på arbeidsplassen.

Virtuelle skjermer

Som andre AR-produkter fungerer de nye brillene ved å blande ekte og virtuelle elementer, men ThinkReality A3 er ifølge Lenovo først og fremst designet for virtuelle skjermer.

Brillene gir brukeren tilgang til opptil fem virtuelle skjermer samtidig, som vises innenfor brukerens naturlige synsfelt og erstatter behovet for å fylle opp pulten med fysiske skjermer. De virtuelle skjermene opererer hver med full 1080p-oppløsning og skal være kompatible med Windows-verktøy- og applikasjoner.

I tillegg kommer brillene med et innebygget kamera på 8 megapiksler som tar opp video i 1080p-oppløsning som kan overføres til andre parter, og produktet har også et par ultravidvinkelkameraer som sørger for romsporing.

Lenovo sier at de virtuelle skjermene er «optimalisert» for selskapets egne ThinkPad-PC-er, uten at det er helt klart hva dette betyr, og i hvilken grad de er kompatible med andre maskiner.

Brillene plugges inn i PC-en via USB-C. Foto: Lenovo

Lover god komfort

Brillene drives av Qualcomms Snapdragon XR1-plattform, som er designet spesifikt for nettopp AR-applikasjoner, og produsenten lover god komfort – omtrent på nivå med vanlige solbriller. Rammene kan byttes ut med en industriell, mer robust variant ved behov.

I tillegg til en Windows-utgave beregnet på virtuelle skjermer kommer brillene også i en industriutgave som fungerer sammen med Motorola-mobiler og Lenovos ThinkReality-programvareplattform.

Denne plattformen er rettet mot kommersielle kunder og setter kunder i stand til å bygge og drifte AR- og VR-applikasjoner- og innhold med støtte.

ThinkReality A3-smartbrillene skal ifølge Lenovo bli tilgjengelige i «utvalgte» markeder innen midten av 2021. Når de eventuelt blir tilgjengelige her på berget, og til hvilken pris, er uvisst.

AR- og VR-teknologi gjør seg stadig mer gjeldende i mange ulike bransjer. Nylig meldte digi.no (krever abonnement) at VR-teknologi for eksempel nå testes ut som opplæringsverktøy hos norske sykehus.