Disse to IT-folkene i Volda styrer en avdeling på 20 i Manila

VOLDA (digi.no): Vi sitter i møterommet i den gamle bankbygningen i Kyrkjegata i Volda. Fra en stor TV-skjerm på veggen ved kortsiden av langbordet vinker to mennesker fra millionbyen Manila på Filippinene til oss som sitter i bygde-Norge på andre siden av jordkloden. De to er prosjektleder Jobelle Reyes og avdelingsleder Dannie Raymundo i Shipadmin Philippines Inc, et selskap norske Shipadmin AS eier 99,9 prosent av.