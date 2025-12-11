Abonner
Digitalisering og offentlig IT

Doble Nav-utbetalinger skyldes IT-problemer hos DNB

Flere DNB-kunder fikk torsdag morgen utbetalt dobbel pensjon fra Nav. Feilen er nå rettet opp.

Nav skal ha utbetalt dobbelt pensjon til DNB-kunder, melder VG. Nav undersøker saken.
Nav skal ha utbetalt dobbelt pensjon til DNB-kunder, melder VG. Nav undersøker saken. Foto: Ørn E. Borgen/NTB
NTB
11. des. 2025 - 11:06

– Nå har jeg fått dobbel pensjon i nettbanken til DNB igjen. Det står inne rundt 80.000 kroner, utbetalt i to separate betalinger, sier en innringer til VG torsdag morgen.

Flere andre DNB-kunder fortalte om det samme.

Det ble raskt avklart at feilen ikke lå hos Nav, men hos DNB.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
ZTE
2G og 3G slukkes – dette må du gjøre nå for å unngå driftsstans

Klokken 10.45 opplyser DNB i en epost til NTB at feilen er rettet.

– Problemene med doble utbetalinger er nå rettet opp, men vi gjør fortsatt noe opprydningsarbeid. Derfor kan det ta noe tid før enkelte kunder får riktig saldo, skriver kommunikasjonsrådgiver Øivind Skorve.

– Vi beklager til alle våre kunder som ble berørt av feilen. Vi forstår at dette kan ha skapt forvirring, og at noen kanskje følte seg litt ekstra heldige. Vi er veldig lei oss for ulempene det har medført.

Årsaken til problemene var en teknisk feil som førte til at enkelte betalinger ble behandlet to ganger i DNBs systemer. Dette rammet i hovedsak pensjons- og lønnsutbetalinger fra Nav og enkelte andre virksomheter.

Det samme skjedde i juni i år. Da fikk en halv million pensjonister og uføretrygdede for mye utbetalt av DNB. Pengene måtte tilbakebetales.

Arbeid på Telenors hovedkvarter i Yangon i 2014. Regjeringen vil ikke gi kontrollkomiteen innsikt i eierskapsdialogen med selskapet i forbindelse med uttrekkingen av landet.
Les også:

Regjeringen vil ikke gi Stortinget innsyn i Telenors Myanmar-exit

Digitalisering og offentlig ITnav
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Statnett
Tech Lead / Utviklingsleder
Teknisk Ukeblad Media AS
Økonomi- og administrasjonssjef
Etterretningstjenesten
Utvikler operativ støtteteknologi
Nammo Raufoss AS
System Administrator Business Intelligence
Statens vegvesen
Transportanalytiker
En tjeneste fra