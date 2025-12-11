Doble Nav-utbetalinger skyldes IT-problemer hos DNB

– Nå har jeg fått dobbel pensjon i nettbanken til DNB igjen. Det står inne rundt 80.000 kroner, utbetalt i to separate betalinger, sier en innringer til VG torsdag morgen.

Flere andre DNB-kunder fortalte om det samme.

Det ble raskt avklart at feilen ikke lå hos Nav, men hos DNB.

Klokken 10.45 opplyser DNB i en epost til NTB at feilen er rettet.

– Problemene med doble utbetalinger er nå rettet opp, men vi gjør fortsatt noe opprydningsarbeid. Derfor kan det ta noe tid før enkelte kunder får riktig saldo, skriver kommunikasjonsrådgiver Øivind Skorve.

– Vi beklager til alle våre kunder som ble berørt av feilen. Vi forstår at dette kan ha skapt forvirring, og at noen kanskje følte seg litt ekstra heldige. Vi er veldig lei oss for ulempene det har medført.

Årsaken til problemene var en teknisk feil som førte til at enkelte betalinger ble behandlet to ganger i DNBs systemer. Dette rammet i hovedsak pensjons- og lønnsutbetalinger fra Nav og enkelte andre virksomheter.

Det samme skjedde i juni i år. Da fikk en halv million pensjonister og uføretrygdede for mye utbetalt av DNB. Pengene måtte tilbakebetales.