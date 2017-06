DNB måtte starte tusenvis av servere på nytt

DNB kom mandag med en ny oppdatering om årsakene til at mange av bankens tjenester var utilgjengelig for kundene i flere timer torsdag i forrige uke.

– Vi beklager at våre kunder har fått problemer på grunn av driftsstansen. Gjennom helgen har vi konsentrert oss om å finne rotårsaken og gjennomføre alle nødvendige tiltak for å redusere risikoen og stabilisere våre systemer, sier konserndirektør Liv Fiksdahl, leder for konsernets IT-tjenester, i en pressemelding.

Problemene skal ha oppstått i det sentrale lagringssystemet, som er levert av Dell EMC.

Menneskelig feil

I den foreløpige rapporten konkluderes det med at rotårsaken var en menneskelig feil knyttet til en «hypercare-operasjon» utført av ansatte hos Dell EMC, som er en av HCLs underleverandører. Indiske HCL er DNBs IT-partner.

Til digi.no sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø at DNB ikke ønsker å si noe mer om den menneskelige feilen som ble gjort, da denne ble gjort av en underleverandør.

Feilen første til at HCL måtte restarte flere tusen servere.

Ifølge DNB er dette en komplisert oppgave som krever at ting blir gjort i riktig rekkefølge. Blant annet må de ulike lagene av infrastruktur være i gang før kundekritiske systemer og applikasjoner kan startes. Dette tok lang tid.

Samme komponent som i mars

Feilen som oppstod den 15. juni skal ha påvirket den komponenten som skal sikre høy tilgjengelighet hos DNB. Dette er den samme komponenten som forårsaket feilen den 16. mars i år, noe som førte til at failover til reservesystemene ikke fungerte som det skulle.

DNB har tidligere konkludert med at feilen med denne komponenten skyldtes en feil i systemprogramvaren levert av Dell EMC. Det ble da lovet en feilfiks, men denne feilfiksen ble først implementert den 17.juni.

På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å få på plass feilfiksen, sier Dalsbø at dette har med testing å gjøre.

– Når man gjør endringer i slike systemer som det vi har, så man må være sikker på at dette ikke forårsaker nye feil, og det tar tid, forteller Dalsbø.

Likevel ustabilitet

Installasjonen av denne førte til noe ustabilitet i DNBs tjenester lørdag kveld, til tross for at DNB og HCL i forkant hadde vurdert den til ikke å ha noen uheldige bivirkninger på DNBs produksjonssystemer eller digitale kanaler.

– Problemene som DNBs kunder opplevde både i mars og sist uke, er høyst beklagelige, sier Rajeev Nanda, EMEA-ansvarlig for infrastrukturtjenester i HCL, i pressemeldingen.

– Det er viktig for DNB å være åpen i forbindelse med driftsstans, enten problemer skyldes DNB eller konsernets underleverandører. DNB påtar seg imidlertid det fulle ansvaret for driftsstansen, avslutter Liv Fiksdahl.

