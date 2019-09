Doblet antallet ansatte på to år med satsing på digital rådgivning og systemutvikling

ÅLESUND (digi.no): – Vi utvikler blant annet systemer for å skape verdi av data fra foredling av fisk for den lokale bedriften Optimar. Da henter vi data fra ulike sensorer i fabrikkene og bygger tjenester på toppen av disse for å gi verdifull innsikt om slitasjepunkter og dermed forutse vedlikehold. Vi har også bygd 12-13 systemer for teknisk vedlikehold av fly for SAS i Skandinavia. «Internet of Things» er noe vi ser mer og mer av, sier daglig leder Stian Bang, en av to grunnleggere av Avento.