Dødsfall knyttes til journalsystem i helsevesenet i Sverige

Det er SVT-programmet Uppdrag granskning som har undersøkt hendelsene.
Ved et tilfelle i Dalarne krasjet journalsystemet Cosmic samtidig som en pasient fikk hjertestans. Dermed kunne ikke helsepersonellet lese pasientens journal.
I avviksmeldingen står det at pasientens liv trolig uansett ikke kunne vært reddet. Likevel betegnes hendelsen som et alarmerende eksempel på hvor sårbart det er i akutte situasjoner når det ikke raskt er mulig å hente ut viktig informasjon fra systemet.
Selskapet som står bak Cosmic, sier i en uttalelse at de tar opplysningene på største alvor, men at de ikke har fått informasjon som utpeker feil i systemet som årsak til dødsfall.
I Norge har journalsystemet Helseplattformen fått mye kritikk de siste årene. Systemet ble av fylkeslegen omtalt som en mulig medvirkende faktor ved et dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2023. Helsetilsynet åpnet tilsyn som følge av dette, men lukket det året etter.
Konsernsjefen i Komplett går av