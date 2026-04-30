Dødsfall knyttes til journalsystem i helsevesenet i Sverige

Det er SVT-programmet Uppdrag granskning som har undersøkt hendelsene.

Ved et tilfelle i Dalarne krasjet journalsystemet Cosmic samtidig som en pasient fikk hjertestans. Dermed kunne ikke helsepersonellet lese pasientens journal.

I avviksmeldingen står det at pasientens liv trolig uansett ikke kunne vært reddet. Likevel betegnes hendelsen som et alarmerende eksempel på hvor sårbart det er i akutte situasjoner når det ikke raskt er mulig å hente ut viktig informasjon fra systemet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statsbygg trapper opp teknologisatsingen. Lyser ut en rekke IT-stillinger

Selskapet som står bak Cosmic, sier i en uttalelse at de tar opplysningene på største alvor, men at de ikke har fått informasjon som utpeker feil i systemet som årsak til dødsfall.

I Norge har journalsystemet Helseplattformen fått mye kritikk de siste årene. Systemet ble av fylkeslegen omtalt som en mulig medvirkende faktor ved et dødsfall ved St. Olavs hospital i Trondheim i 2023. Helsetilsynet åpnet tilsyn som følge av dette, men lukket det året etter.