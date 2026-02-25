Kripos etterforsker datainnbruddet i Bergen – Nkom varsler tilsyn

Det melder Bergens Tidende.

Mandag ble det kjent at navn og telefonnummer til mellom 2000 og 2500 ansatte og politikere i Bergen kommune var blitt stjålet og publisert på det mørke nettet. Hackere har fått tilgang til Telias interne faktureringsgrunnlag for Bergen kommune, har finansbyråd Eirik B. Tenfjord (H) opplyst til avisa.

Telia bekrefter nå at flere kommuner er berørt.

– Vi kan bekrefte at flere kommuner nevnes i noen av filene. Vi jobber nå med å kartlegge og analysere hva slags informasjon det gjelder, skriver informasjonssjef Daniel Barhom i en epost til BT.

Bergen kommune har fått opplyst at det dreier seg om 17 kommuner, men Telia har ikke bekreftet antallet. Ifølge selskapet har datainnbruddet berørt «en mindre del av Telia Norges IT‑miljø».

– Vårt sikkerhetsmiljø jobber nå for fullt med å gå gjennom materialet som er publisert på det mørke nettet av den kriminelle aktøren, skriver informasjonssjefen.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen i Kripos bekrefter at de etterforsker saken og sier de så langt ikke har noen mistenkte.

– Det er Telia som er den fornærmede part i straffesaken, men det er publisert mye data hvor en rekke andre virksomheter og privatpersoner også er berørte. Vi etterforsker saken som datainnbrudd, uttaler han til BT.

Nkom varsler tilsyn

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler tilsyn med Telia etter datainnbruddet som berører flere kunder, blant annet Bergen kommune.

Nkom vurderer ifølge en pressemelding datainnbruddet som alvorlig.

– Ifølge Telia er store mengder data hentet ut, blant annet kommunikasjonsdata fra kundene deres. Derfor vil vi iverksette tilsyn, sier Sander Norrøne Ask, seksjonssjef for tilsyn og beredskap.

Tilsynet innebærer blant annet å få oversikt over hva som har skjedd, og om kravene til forsvarlig sikkerhet har blitt oppfylt.

Ettersom datainnbruddet også kan involvere brudd på personvernet, vil tilsynet koordineres med blant annet Datatilsynet, opplyser Nkom.