Donald Trump hevder at hacking krever ekstremt høy IQ

USAs president, Donald Trump, kritiseres stadig for å si mye «pussig». Det er likevel sjelden han har uttalt seg om IT-sikkerhet.

Dette gjorde han derimot under et valgkampanjearrangement i Tucson, Arizona, i går. I en del av talen, hvor han innledet med å si at han mener Joe Bidens familie er en kriminell organisasjon, nevnte han flere eksempler på personer som har hevdet at deres PC-er har blitt hacket og brukt til å gjøre kritikkverdige handlinger.

– Jeg har aldri kjent noen som har hevdet at de har blitt hacket, som faktisk har blitt hacket. Ingen blir hacket. For å bli hacket, trenger du noen med IQ på 197, og han trenger omtrent 15 prosent av passordet ditt, sa Trump.

Et opptak av talen er tilgjengelig her. Uttalelsene som er omtalt kommer fra 37 minutter og 46 sekunder og utover.

TV-journalist innrømmet løgn

Han har nok helt rett i at mange skylder på hacking istedenfor å ta ansvar for egne handlinger. Blant personene Trump nevnte, var TV-journalisten Steve Scully, som i forrige uke først hevdet at Twitter-kontoen hans var i blitt hacket. Scully hadde skrevet noen tvitringer i affekt og angret tydeligvis. Han innrømmet senere å ha løyet, og ble da suspendert fra jobben.

«Hackede» Twitter kontoer er langt fra noe ukjent fenomen. Stort sett handler det om brukere som både bruker samme passord flere steder, og som ikke har skrudd på flerfaktor autentisering av Twitter-kontoen. Da er det enkelt å «hacke» kontoen. Det krever i alle fall ikke et geni for å få det til.

Har selv blitt utsatt

Angivelig skal Trump ha blitt utsatt for det samme i 2016, men da av etiske hackere som etter hvert fikk varslet Trumps valgkampanje. Dermed kom det ingen falske meldinger fra Trumps Twitter-konto.

Techcrunch peker dessuten på to mer alvorlige tilfeller av hacking som har berørt Trump, i alle fall indirekte. Både mellom 2014 og 2015, og mellom 2016 og 2017 skal Trumps hotellkjede ha blitt utsatt for datainnbrudd og informasjonstyveri.

– Farlig

Det amerikanske teknologinettstedet skriver at det umiddelbart kan virke harmløst å hevde at ingen blir hacket, men at påstanden i virkeligheten er farlig.

– Absolutt sikkerhet finnes ikke. For de som ikke vet forskjellen, er det en unnskyldning til ikke å tenke på sin egen sikkerhet, skriver Techcrunch.

– Ja, du bør bruker et passordhvelv. Skru absolutt på to-faktor autentisering når det er mulig. Gjør det grunnleggende, for hackere behøver ikke en IQ på 197 for å bryte seg inn i kontoene dine. Alt de trenger er at du senker guarden.