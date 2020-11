20 år gammel hacker endret adressen til guvernøren i Florida

Valget i USA er over, og selv om vi ennå ikke har dukket opp nyheter om omfattende manipulering av valgsystemet fra hackere, finnes det i alle fall tilsynelatende eksempler på spede forsøk.

Blant andre Cnet og Forbes rapporterer at en 20 år gammel mann ble arrestert for å ha endret adressen til guvernøren i den amerikanske delstaten Florida i forkant av presidentvalget i landet.

Brukte offentlig tilgjengelig informasjon

Hackeren lyktes i å bryte seg inn i databasen som brukes til å lagre informasjon om stemmeberettigede i forbindelse med valg.

Da guvernøren, Ron DeSantis, møtte opp på stemmelokalet ble han fortalt at adressen hans ikke stemte overens med stemmelokalet han var blitt tildelt – noe som kan føre til at man simpelthen ikke får lagt igjen stemmen sin.

DeSantis kontaktet umiddelbart politiet etter den uautoriserte adresseendringen, og den påfølgende etterforskningen ledet politiet til en laptop i byen Naples på sørvestkysten av Florida, eid av en 20 år gammel mann.

Mannen opplyste overfor politiet at han var i stand til å endre guvernørens adresse kun ved hjelp av informasjon som er offentlig tilgjengelig via tjenester som blant annet Wikipedia.

Viktig vippestat

Det skal være uklart akkurat hva motivet er. Florida er imidlertid den største av de såkalte vippestatene hvor det ofte står om svært små marginer i valg, og delstaten har også det tredje største antallet valgmenn.

Presidentvalget i USA fant stedt på tirsdag, og det har enn så lenge ikke kommet rapporter om målrettet hackervirksomhet som har til hensikt å påvirke valget. Som New York Times rapporterte i slutten av oktober ga amerikanske myndigheter imidlertid uttrykk for bekymring for russisk innblanding i valget

Amerikansk etterretning skal angivelig ha funnet tegn på russiske planer om å blant annet så tvil rundt valgresultatet, men uten å presisere.