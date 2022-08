Linux-plattformen har av mange blitt ansett som en vesentlig sikrere plattform enn både Windows og MacOS, men Linux-folket er ikke lenger skånet på samme måte som tidligere. Faktisk blir plattformen mer utrygg i et raskt tempo, ifølge en ny rapport.

VPN-leverandøren Atlas VPN har innhentet statistiske data som viser en meget dramatisk økning i forekomsten av ondsinnet programvare til Linux-plattformen. Alle de andre operativsystemene hadde en markant nedgang.

650 prosents økning

I løpet av de første halvdelen av 2022 har det blitt oppdaget rett i underkant av 1,7 skadevareprøver på plattformen. Dette skal være en økning på saftige 650 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, da det kun ble identifisert 226.324 skadevareprøver.

Tallet for årets første halvår overstiger også det samlede antallet for hele fjoråret, med cirka 30 prosent. I 2021 ble det oppdaget i underkant av 1,3 millioner skadevareprøver, ifølge statistikken som Atlas VPN har utarbeidet.

Ikke overraskende oppdages det fremdeles langt flere skadevareprøver på Windows-plattformen. I første halvdel av 2022 ble det ifølge Atlas VPN identifisert over 41 millioner nye prøver i løpet av perioden, som faktisk er en nedgang på 35 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tallet for Linux-plattformen er likevel høyt med tanke på at plattformen inntar andreplassen i antall nye skadevareprøver, til tross for at Linux har den minste markedsandelen blant de store operativsystemene.

Sterk nedgang hos de andre

Ifølge Atlas VPN har Linux nå en markedsandel på rundt én prosent, et tall som også underbygges av andre kilder, som nettsiden Statcounter.

De øvrige av de store operativsystemene, Android og macOS, skiltet med henholdsvis 716.000 og kun 4900 nye skadevareprøver i årets første halvdel. Dette er en nedgang på solide 58 prosent for Android-plattformen, og en nedgang på 32 prosent for macOS-plattformen. Atlas VPN har for ordens skyld ikke tatt med iOS i rapporten sin.

Antallet nye skadevareprøver på Linux-plattformen øker kraftig, som det fremkommer av denne oversikten. Foto: Atlas VPN

– Alt i alt, selv om Linux ikke er like populært blant PC-brukere som andre operativsystemer, kjøres det på «back end»-systemene i mange nettverk, som gjør angrep mot Linux svært lukrativt. Etter hvert som Linux-bruken øker, vil også angrepene mot det øke, skriver Atlas VPN om noe av årsaken til økningen i skadevare på plattformen.

Tidligere i år advarte også Microsoft mot en økning i Linux-skadevare, som ifølge selskapet har sammenheng med utbredelsen til IoT-enheter. Microsoft omtalte i mai en botnett-trojaner rettet mot IoT-enheter som hittil i år har økt med over 250 prosent i omfang.