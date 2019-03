Dropbox strammer inn på bruk av gratistjenesten

Dropbox er en av verdens mest populære lagringstjenester med over en halv milliard registrerte brukere. De fleste er gratispassasjerer med 2 gigabyte lagringsplass.

Vilkårene er endret med innføring av en begrensning på hvor mange enheter som kan være koblet mot tjenesten, noe nettstedet Liliputing fanget opp først.

Det blir maks tre enheter, så hvis du har knyttet opp bærbar pc, nettbrett og mobiltelefon, så er terskelen allerede nådd, skriver The Verge.

Endringen blir tolket som at Dropbox ønsker å oppmuntre flere til å betale for seg. I årsrapporten oppgir selskapet at de har 12,7 millioner betalende kunder, som kjøper abonnement med langt romsligere plass.

Aksjen har stupt

Avkastningen har vært et kjedelig kapittel for de som har investert i Dropbox etter børsintroduksjon i fjor.

I juni skjøt riktignok kursen opp, men siden er markedsverdien halvert. Aksjen blir nå handlet for rundt 22 dollar stykket, langt bak åpningskursen på 29 dollar i mars 2018.

Omsetning i 2018 økte 26 prosent til 1,39 milliarder dollar. Underskuddet forrige kvartal endte på 9,5 million dollar, en bedring fra minus 37,7 millioner dollar samme periode i fjor.

Dropbox har aldri gått med overskudd, men det er ikke uvanlig for oppstartsbedrifter i vekstfase, påpeker Reuters. Til tross for bedre lønnsomhet og omsetningsvekst enn ventet, har markedet latt seg skuffe av svakere prognoser for inneværende kvartal.