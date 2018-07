Nå gir Dropbox deg mye mer plass å boltre deg på – til samme prisen

På sin offisielle blogg har Dropbox nå kunngjort at de deler ut vesentlig mer lagringsplass på tjenesten sin, og det uten å øke prisene.

Det er de bedriftsrettede og profesjonelle utgavene som nå gir brukere et bedre tilbud, nærmere bestemt abonnementstypene Dropbox Professional og Dropbox Business Standard.

Dropbox Professional vil heretter gi brukere 2 terabyte å boltre seg på, som altså er en dobling fra det tidligere tilbudet. Business Standard-abonnementet øker fra 2 til 3 terabyte med lagringsplass.

Kommende ukene

Alle nye Professional- og Business Standard-kunder får mer plass allerede nå, og for eksisterende kontoer vil lagringsplassen øke i løpet av de kommende ukene.

Professional-utgaven er det mest avanserte tilbudet til Dropbox og byr blant annet på funksjoner som smartsynkronisering, presentasjonsfunksjonen Showcase, fulltekstsøk og dokumentskanning. Abonnementet koster 199 euro i året.

Den bedriftsrettede Business Standard-versjonen er beregnet på grupper av brukere på minimum tre personer og byr blant annet på individuelle Dropbox-kontoer for hver bruker, felles plass for teamet til å dele og samarbeide, integrasjon mot Office 365 og administrativ kontroll og prioritert støtte. Denne utgaven koster 10 euro per person i måneden.

Disse prisene vil altså være uendret med de nye plassoppgraderingene.

Les også: Nå har Dropbox «smeltet» sammen med Gmail »