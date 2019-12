Dropper omstridt metode: Innlegg fra «spesielle brukere» fikk mindre rekkevidde fordi de kunne skape trakassering

Appen TikTok dropper omstridt metode for å begrense netthets. Innlegg fra «spesielle brukere» fikk mindre rekkevidde fordi de kunne skape trakassering.

Personer som ble klassifisert som «mottakelige for trakassering eller netthets, basert på deres fysiske eller mentale tilstand» fikk rekkevidden på innlegg innskrenket, skriver den tyske bloggen for digitale rettigheter, NetzPolitik. De viser til lekkede dokumenter fra videodelingstjenesten TikTok.

Homofile og overvektige var blant brukerne som TikTok sine algoritmer ga restriksjoner, slik at andre brukere på det sosiale nettverket ikke skulle se hva de la ut, heter det i rapporten.

Personer med deformering i ansiktet, autisme og Downs syndrom havnet også på listene over «spesielle brukere» hvor videoene ble vurdert til å skape risiko for mobbing.

På spørsmål om artikkelen uttalte selskapet at de hadde feil tilnærming til saken og at de nå har lagt fra seg retningslinjene.

– Tidlig etter tjenestens lansering, implementerte vi denne direkte og midlertidige metoden, i et motsvar til en økning i mobbing på appen. Dette var aldri designet for å være en langsiktig løsning, men en måte å håndtere en foruroligende trend, opplyser en talsmann for TikTok.

Selskapet ville ikke uttale seg om detaljer om metoden, eller når den ble fjernet.

TikTok ble lansert av det kinesiske selskapet ByteDance i september 2017 og har blitt en av de mest populære sosiale nettverkene i verden. Med 1,5 milliarder brukere i november har tjenesten blitt større enn Instagram.

Brukere laster vanligvis opp korte videoklipp av seg selv hvor de framfører sketsjer, mimer til musikk eller danser.

TikTok har tidligere fått motgang på grunn av sensur av innhold, som kinesiske myndigheter mener er sensitivt.

Forrige uke kom selskapet med en beklagelse for å ha fjernet en viral video som fordømte kinesiske myndigheters inngrep mot muslimer i Xinjang-regionen i Kina.