Du må passe deg for gratis VPN-apper. Disse 10 meget populære tjenestene er ikke til å stole på

25 prosent av 150 undersøkte gratis VPN-tjenester for Android-telefoner lekker DNS-data og kompromitterer anonymiteten til brukerne. Det skriver Bleepingcomputer.

Det er top10.vpn har gått igjennom tjenestene.

20 prosent av appene ble flagget som en potensiell kilde til skadevare. Appene som er sjekket er installert til sammen 260 millioner ganger.

Kritisk

DNS-lekkasjer er kritisk fordi det da vil kunne bli gjort DNS-oppslag utenfor VPN-tunellen du tilsynelatende skal befinne deg i, og du er dermed ikke lenger anonym.

Alle VPN-appene som er inne på topp 10-listen i Google play store har en eller annen svakhet i form av at de gir kompromitterende tilganger til telefonene, lekker DNS-data eller har risikoutsatt funksjonalitet.

Se komplett liste nederst i saken.

Ingen av topp-appene installerte noen form for malware på telefonene, konstaterer top10.vpn.

Gratisappene bruker ofte tredjepartsbiblioteker for å utføre mange av oppgavene sine, og derfor ligger det ikke nødvendigvis onde hensikter bak den problematiske oppførselen til mange av appene.

Topp-10-listen

I forrige uke skrev digi.no at de fem selskapene Avast, AnchorFree, StackPath, Gaditek og Kape Technologies står bak til sammen 19 populære VPN-tjenester.

Det er lett å tenke at det er noe lureri bak et slikt villniss av tjenester, men det er lite som tyder på at dette er tilfellet med de fem nevnte selskapene.

Bortimot alle de 19 tjenestene har opprinnelig blitt etablert av mindre aktører, som senere har blitt kjøpt opp.