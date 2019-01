Mange av de populære VPN-tjenestene eies av en liten håndfull selskaper

Mange internettbrukere benytter seg av offentlig tilgjengelige VPN-tjenester (Virtual Private Network). Mange gjør dette av sikkerhets- eller personvernårsaker. Andre gjør det for å få tilgang til innhold de ellers er avskåret fra fordi de befinner seg i «feil» land.

Det er svært mange VPN-tjenester å velge mellom. Digi.no har tidligere omtalt en test av 59 slike tjenester, hvor det ble lagt vekt på tilgangen til Netflix-tjenestene i ulike land.

19 eies av 5

Det mange ikke er klar over, er at mange av disse tjenestene eies av de samme selskapene. Ifølge en undersøkelse gjort av nettstedet The Best VPN, som er gjengitt av The Next Web, står selskapene Avast, AnchorFree, StackPath, Gaditek og Kape Technologies bak til sammen 19 ulike VPN-tjenester.

Aller flest tjenester har AnchorFree, som står bak tjenestene Hotspot Shield, Betternet, TouchVPN, VPN in Touch, Hexatech, VPN 360 og JustVPN, altså sju stykker.

Det er lett å tenke at det er noe lureri bak et slikt villniss av tjenester, spesielt når eieren ikke alltid er like opptatt av å opplyse om at det er denne som står bak tjenestene.

Men det er lite som tyder på at dette er tilfellet med de fem nevnte selskapene. Bortimot alle de 19 tjenestene har opprinnelig blitt etablert av mindre aktører, som senere har blitt kjøpt opp. Det noe spesielle er at alle disse tjenestene får leve videre under det nye eierskapet, i stedet for at de slås sammen med andre tjenester hos den nye eieren.

Vanskeligere å blokkere

Liviu Arsene, en analytiker hos IT-sikkerhetsselskapet Bitdefender, har noen tanker om hvorfor VPN-markedet fortsetter å være så fragmentert, til tross for mange oppkjøp.

– Jo flere VPN-tilbydere det er, med hver sine teknologier for anonymisering og sikkerhet, desto mindre er faren for at myndighetene i et land skal kunne klusse med personvernet ved å gå etter én enkelt, stor VPN-leverandør. Det å ha et bredt spekter av VPN-leverandører å velge mellom, gjør det mulig for brukere å kontinuerlig skifte mellom leverandører og dermed gjøre aktiviteten sin mer anonym, sier Arsene til The Next Web.

Han mener det dessuten er enklere for små selskaper å ha den smidigheten som er nødvendig for å kunne tilby stadig ny sikkerhetsteknologi, framfor å bruke infrastrukturen til et stort selskap, hvor det ofte er mye annet som er integrert.

I tillegg er det ofte betydelige forskjeller mellom de ulike VPN-tjenestene, også de som eies av det samme selskapet. Det gjør det mulig for eieren å dekke flere ulike markedssegmenter, basert på forskjellige pris- og funksjonalitetsmodeller.

De øvrige

StackPath eier i alle fall fire ulike VPN-tjenester. Dette inkluderer IPVanish, StrongVPN og Encrypt.me, i tillegg til «white label»-tjenesten WLVPN som andre kan benytte til å tilby egne VPN-tjenester. Ifølge The Next Web er blant annet VPNHub (Pornhub) og Namecheap VPN basert på denne.

Tsjekkiske Avast er mest kjent for selskapets antivirusprodukter, men tilbyr ifølge The Next Web i alt fire forskjellige VPN-tjenester: Avast Secureline VPN, Zen VPN, AVG Secure VPN og HideMyAss. De to sistnevnte fulgte med på lasset da Avast kjøpte AVG i 2016. AVG er fortsatt et separat varemerke.

London-baserte Kape har de to siste årene blitt eiere av CyberGhost VPN og ZenMate, mens pakistanske Gaditek eier lavpristjenestene PureVPN og Ivacy.

