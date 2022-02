Dytter nettbrettene til nye høyder

Samsung nye 14,8 tommers nettbrett, Galaxy Tab S8 Ultra, er kanskje like mye en PC som et nettbrett. Skjermen er i hvert fall en del større enn svært mange PC-er med 13,3 tommer skjerm.

Utstyrt med et tastaturdeksel, som også har en sjenerøs pekeplate, er det ingen grunn til å ikke bruke det som en PC. Spørsmålet er egentlig hvor stort kan et nettbrett kan være for å fungere praktisk? Det får vi finne ut.

Samsung mener tydeligvis at 14,6 tommer er innenfor, men for de som synes det er for stort, og for dyrt, kommer også to modeller til. S8 Plus er også av den store sorten med en skjerm på 12,4 tommer. S8 er mer i den vanlige klassen. Her er skjermen på 11 tommer.

Familien: Velg nytt Samsung Galaxy Tab nettbrett i størrelsene stor, enda større eller veldig stort. Foto: Samsung

Årlig revisjon

Det er også blitt et fast ritual å komme med en ny generasjon nettbrett hvert år. I år faller lanseringen av de tre nye S8-modellene sammen med de tre nye toppmobilene. Riktig et produktras er det blitt

Samsung og Apple er omtrent alene av de store produsentene som pusher nettbrett til stadig høyere nivåer. I dette markedet har Apple et solid forsprang. Så mye at mange omtaler et Android nettbrett som en iPad. Det betyr ikke at Samsung har tenkt å fire en tomme. Tvert imot. Dette er et gigantisk markeded på verdensbasis og Samsung hadde ifølge Statista en markedsandel på 17,7 prosent i tredje kvartal i fjor. Det er mange nettbrett det, men det er bare halvparten av Apple markedsandel på hele 34,6 prosent.

Nettbrett fra alle kanter

Det ser ut til å være en trend at nettbrett spiser andeler i PC-markedet, men også omvendt. Mange PC-er har enten avtakbar skjerm eller en som kan dreies 360 grader. Da kan de brukes som nettbrett.

Det er fordeler og ulemper uansett hvor man kommer fra. Den største ulempen med å bruke PC-en som nettbrett er mangelen på nettbrettapper.

Fargevalg: grafitt. sølv eller rosa Foto: Samsung

S8

De tre nye Samsung-nettbrettene er tilpasset de som vi ha fra normal størrelse og oppover. Men kan undres på hvorfor de ikke også har lansert en konkurrent til iPad Mini, men det kommer nok. A7 Lite modellen er alt for veik til å konkurrere her selv om størrelsen på 8,7 tommer er grei.

Ingen av de nye brettene stikker seg ut med lav pris. Det er kanskje ikke nødvendig er når de konkurrerer med Apple. Her er prisen så høye at man kan få tårer i øynene ved å se på prislappen. En stor fordel med Samsungs nye nettbrett er at de kan utstyres med microSDXC minnekort. Det betyr at du kan plusse på 512 GB ekstra for godt under tusenlappen.

På samme måte som Apple har Samsung skjønt at toppmodeller av nettbrett må ha en hvass prosessor. Alle de nye nettbrettene kommer med Qualcomms nye Snapdragon 8 Gen 1. Utført i 4 nm teknologi. Det burde gi kraft i lange baner, men om den kan måle seg med Apples M1-prosessor gjenstår å se.

Samsung har forbedret nettbrettene slik at de jobber bedre sammen med mobiler og som ekstra skjerm til en PC. Og selvfølgelig som en selvstendig PC om man ikke orker å bruke begge deler.

I motsetning til hva Apple gjør så følger det med en S-penn til alle nettbrettene. Det er en besparelse på 1 500 kroner om man går ut fra prisen på Apple Pencil.

Minstemann

Galaxy Tab S8 WiFi med 8/128 minnekonfigurasjon koster 8 490 kroner. Det er billigste utgave, men om du legger til 2 000 kroner får du 5G og 256 GB lagringsminne. Til sammenlikning koster Apples iPad Pro 11 tommer med 5G og 256GB arbeidsminne nesten 12 000 kroner.

Dette er den eneste av de nye modellene som ikke har AMOLED-skjerm. I stedet kommer den med en LCD-skjerm. Det er jo det samme som Apple gjør, men de skjermen er særdeles påkostet med ekstremt mange knøttsmå lysdioder som sørger for baklyset. Samsung har ikke sagt noe om skjermen, men vi vet jo at de kan få utrolig mye ut av LCD-teknologien på TV-siden. Skjermoppløsningen er den samme som i forrige generasjon på 2560 x 1600 piksler. Det vil si 16:9 konfigurasjon. Det er i hvert fall den beste når man ser på film og TV og når man leser aviser og magasiner.

Kameraene på baksiden er stort sett de samme som før selv om ultravidvinkelen på 6 MP er litt bedre enn tidligere. På et nettbrett er frontkameraet mye mer interessant fordi det brukes til videosamtaler. Det nye 12 MP kameraet er en ultravidvinkel som kan følge deg om du flytter deg under en samtale.

Mellomste Bukkene Bruse

Galaxy Tab S8+ er modellen som skal gå rett i strupen på Apple iPad Pro 12.9. Med 256 GB lagringsminne koster det 12 490 kroner. Tilsvarende modell fra Apple koster over 15 000 kroner, og da må du plusse på enda 1500 kroner om du vil ha med en Apple Pencil.

Plussmodellen kommer med en AMOLED-skjerm med en oppløsning på 1752 x 2800 piksler.

Ellers er utrustningen like den på S8 med unntak av batteriet som er på litt over 10 Ah. Som de andre brettene støtter det lading på 45 watt. Men den følger ikke med. Med en vekt på 567 gram er det store brettet overraskende lett. Det samme gjelder tykkelsen som på bare 5,7 mm.

Samsung selger et tastaturdeksel til pluss-modellen, men det har ikke pekeplate. Her er man avhengig av å bruke fingeren eller pennen på skjermen.

Big Brother

Galaxy Tab S8 Ultra er en gigant med 14,6 tommers skjerm. Samtidig er det bare 5,5 mm tykt. Det er flatt det! Vekten er på 728 gram så det burde være lett å håndtere.

Her er det blitt plass til et batteri på 11,2 Ah. Det trengs nok for å holde skjermen lysende i time etter time.

Prisen på den ypperste 5G modellen på 17 490 kroner kan få det til svi i øynene. Til gjengjeld får du da en modell med 16/512 minnekonfigurasjon. Klarer du seg med 12/256 er det 2 000 kroner å spare.

Sammenliknet med PC-er er det kanskje ikke så ille. Dermot vil prisen for å få det til å bli en PC koste. Tastaturdekslet med berøringsplate koster 370 euro. Da bør det være bra. Og så er det en trøst at penne følger med. Vi gleder oss til å se nærmere på de nye brettene.

Oppgraderes

Også nettbrettene vil nyte godt av Samsungs beslutning om å tilby fire oppgraderinger av Android og fem års med sikkerhetsoppgraderinger. Det er nok viktigere her enn på mobilsiden. Nettbrett har som regel mye lengre levetid enn mobiltelefoner og de har man gjerne i både fem og seks år før man tenker på å bytte.