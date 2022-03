Samsung mistenkt for å gjøre mer enn 10.000 apper tregere med vilje

Vi har tidligere sett at mobilprodusenter reduserer mobilytelsen for å skåne batteriet, uten å være helt åpne om praksisen. Apple har endt opp med å betale store erstatningssummer for nettopp dette. Nå ser det ut til at Samsung kan ha noen svin på skogen for lignende forhold.

Mange medier, blant andre Ars Technica, rapporterer at Samsungs egen mobilprogramvare gjør en lang rekke applikasjoner tregere for å spare strøm – uten å informere brukerne.

Omfatter mer enn 10 000 apper

Saken handler om at et stort antall Galaxy-brukere på diverse sørkoreanske fora på nettet har bitt seg merke i at en forhåndsinstallert systemapplikasjon ved navn Game Optimizing Service (GOS) aktivt begrenser ytelsen til over 10.000 applikasjoner.

Ytelsesmålinger foretatt av mange brukere på blant annet forumet Clien.net indikerer at app-ytelsen til mobilmodellene Galaxy S10, S20, S21 og den nye S22 varierer relativt sterkt avhengig av hvorvidt GOS er aktivert eller deaktivert.

Enkelte apper skal gi en ytelsesforskjell på oppunder 50 prosent.

Som nettstedet Android Authority merket seg, har Galaxy-brukere på Samsungs eget koreanske brukerforum også begynt å klage på saken i en rekke nye innlegg de siste dagene.

Saken bekreftes tilsynelatende av John Poole, sjefutvikleren bak målingsverktøyet Geekbench. Poole opplyser at han gjenskapte ytelsesforskjellene både på en Galaxy S10 og en Galaxy S22 og bemerker at forskjellene er «ikke-trivielle». Han hevder at forskjellene er enda større på modellene med Snapdragon-brikken enn de med Samsungs egen Exynos-brikke.

Ytelsesforskjellene er ikke noe som i utgangspunktet kan kontrolleres direkte av brukerne selv, men Poole og andre brukere som la frem funnene, «lurte» systemet ved å endre pakkenavnene til applikasjonene.

Google- og Samsung-apper rammet

I Pooles tilfelle endret han for eksempel Geekbench-verktøyets pakkenavn til Genchin Impacts pakkenavn. Genchin Impact er et populært spill, og etter endringen av pakkenavnet ble ytelsen drastisk redusert.

Ars Technica gjennomgikk hele databasen av de rundt 10.000 applikasjonene som er rammet av ytelsesreduksjonene og kom frem til at rundt 3200 av appene er spill, mens resten er andre typer «hverdagsapplikasjoner» som dekker flere ulike kategorier.

På listen befinner det seg 233 av Samsungs egne apper, deriblant mer eller mindre samtlige av de innebygde appene på Galaxy-enheter. I tillegg finnes det også 169 Google-apper på listen, blant annet YouTube, Google Maps, Play Store, Chrome og Gmail.

Den komplette databasen kan lastes ned fra denne siden som et Excel-dokument.

Samsung selv ser ikke ut til å ha kommet med en offisielle kommentar om saken i skrivende stund. Som Android Authority peker på, hevder imidlertid den koreanske informasjonsbloggen Naver at Samsung nå undersøker rapportene, uten at dette bør tas som en offisiell bekreftelse.

Ifølge ZDNet lovet Samsung fredag så snart som mulig å komme med en oppdatering som skal komme misnøyen i møte.