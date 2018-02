Ebay dropper Paypal som primær betalingstjeneste

I mange år har Ebay og Paypal vært et tospann som har bidratt til å bygge hverandre opp. Paypal har i rundt 15 år vært den primære betalingstjenesten hos Ebay, men i går kunngjorde den store markedsplassen at selskapet har valgt nederlandske Adyen som primær partner for betalingsprosessering.

Ebay har til hensikt å gjennomføre planene så raskt som mulig, innenfor den avtalen selskapet har med Paypal.

Kursfall

For Ebay innebærer avtalen at selskapet i større grad får kontroll over utsjekkingsdelen av handlene. Ebay-avtalen sto i forrige kvartal for 13 prosent av alle betalingstransaksjonene til Paypal. På grunn av denne nyheten falt aksjekursen til Paypal med nesten 7 prosent etter børsens stengetid.

Planene innebærer ikke at det ikke vil være mulig å betale med Paypal i Ebay også i framtiden, men tjenesten vil tilbys på lik linje med mange andre, framfor å framheves slik som i dag.

For Ebay-brukerne skal endringene først og fremst bety flere valgmuligheter, da Adyen støtter mer enn 200 betalingsmetoder i drøyt 150 ulike land.

Fordeler

For de fleste av selgerne på Ebay skal avtalen dessuten innebære reduserte kostnader knyttet til betalingsprosessering. Dessuten skal det nå bli mulig for Ebay å tilby selgerne mer fullstendige oversikter over handelen, inkludert betalingsinformasjonen, på ett og samme sted.

Ebay lover dessuten at kjøperne skal få en mer strømlinjeformet handelsopplevelse.

Paypal var i mange år eid av Ebay, men ble skilt ut som et selvstendig og børsnotert selskap i juli 2015. Erstatteren, Adyen, ble etablert i 2006 og har kunder som Uber, Netflix og Spotify.

