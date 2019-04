Ecuador: Assange oppførte seg uberegnelig og fiendtlig

Utenriksminister José Valencia sier torsdag at Assange gjentatte ganger brøt betingelsene som var satt for ham, noe som bidro til at regjeringen opphevet hans politiske asyl.

Assange skal ha oppført seg uberegnelig, ifølge Valencia, som hevder at WikiLeaks-grunnleggeren satte på høy musikk til alle døgnets tider, sto på rulleskøyter og spilte fotball i gangene på ambassaden.

Assanges oppførsel utviklet seg til fiendtlighet og aggresjon mot ambassadeansatte, sier Valencia. Han hevder australieren iblant slo ansatte som hadde til oppgave å beskytte ham. Assange skal også ha anklaget ansatte for å være amerikanske spioner.

Samtidig som Assanges politisk asyl ble opphevet, ble han fratatt sitt ecuadorianske statsborgerskap. Deretter ble han pågrepet av britisk politi inne på ambassaden.

