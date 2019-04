Ecuador utsatt for 40 millioner kyberangrep etter Assange-pågripelse

Ifølge Ecuadors statssekretær for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Patricio Real, skal landet ha blitt utsatt for 40 millioner kyberangrep etter at de tillot britisk politi å pågripe Julian Assange i forrige uke, melder AFP.

Angrepene skal blant annet ha kommet fra USA, Brasil, Nederland, Tyskland, Romania, Frankrike, Østerrike, Storbritannia og innad i Ecuador.

DDoS-angrep

Angrepene skal ha vært såkalte volumetriske angrep, som er en type tjenestenektangrep (DDoS). De 40 millionene angrep skal altså ikke være individuelle angrep, men det samlede antallet automatiske forsøk på å oversvømme systemer, skriver Gizmodo.

Sider tilhørende utenriksdepartementet, sentralbanken, president Lenin Morenos kontorer, skattemyndighetene og flere andre myndigheter skal ha blitt utsatt.

Ingen av institusjonene skal imidlertid ha rapportert om datatap eller -tyveri.

