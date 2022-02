Eieren av Prisguiden saksøker Google for mange milliarder

Svenske Pricerunner har ved Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm saksøkt Google for omtrent 22 milliarder svenske kroner. Dette opplyser selskapet i en pressemelding. Selskapet står bak prissammenligningstjenester i fire land, inkludert Prisguiden i Norge, som ble kjøpt i fjor høst.

I søksmålet anklages Google for å favorisere egne prissammenligningstjenester. Pricerunner hevder at Google på denne måten skader forbrukere, ved at de betaler overpris når de handler på nett, men også Pricerunner selv og andre, konkurrerende prissammenligningstjenester.

Erstatningssummen som kreves, er foreløpig. Siden den påståtte krenkelsen fortsatt pågår, regner Pricerunner med at den endelige erstatningen vil bli betydelig høyere, siden det trolig vil gå flere år før det blir noen endelig dom i saken.

Bygger på EU-dom

Grunnlaget for søksmålet er en dom gjort av EU-domstolen i juni 2017. Domstolen konkluderte med at Google hadde krenket europeisk konkurranselovgivning og dømte selskapet til en bot på 2,4 milliarder euro. Dommen ble opprettholdt i november 2021, etter at Google hadde anket.

Grunnlaget for erstatningssummen er blant annet basert på en analyse gjort av regnskapsselskapet Grant Thornton, som ifølge Pricerunner har konkludert med at prisene som er oppgitt i Googles egen prissammenligningstjeneste gjerne er 12 til 14 prosent høyere enn i andre slike tjenester – og enda høyere på enkelte områder, som klær og sko.

Administrerende direktør i Pricerunner, Mikael Lindahl. Foto: Pricerunner

– Med veldig sterke eiere, ekstern finansiering og Europas fremst eksperter bak oss ser vi fram til å få kompensasjon for skaden vår og til å bidra til at Google slutter med sin ulovlige atferd, sier administrerende direktør i Pricerunner, Mikael Lindahl, i pressemeldingen.

– Så vel europeiske forbrukere som digitale selskaper skades mer av teknologikjempenes dominans enn det mange tror, avslutter han.

Digi.no har bedt Google om en kommentar til denne saken, men har så langt ikke mottatt noe svar. Saken vil bli oppdatert dersom Google kommer med en kommentar.

Prisguiden.no er en kommersiell partner av Digi.no.