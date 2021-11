EU-domstolen opprettholder gigantbot til Google

Google har tapt ankesaken i EU-domstolen der tek-giganten krevde å få slippe å betale en bot på over 20 milliarder kroner for misbruk av markedsmakt.

Det var EU-kommisjonen som ila Google boten i 2017. Beslutningen ble anket – og også onsdagens kjennelse kan ankes videre.

Bakgrunnen for saken er tjenesten Google Shopping, der brukerne kan sammenligne priser i ulike netthandelbutikker. Andre lignende tjenester mente at Google Shopping fikk en altfor dominerende posisjon.

Boten på 2,4 milliarder euro var i 2017 den største som EU noensinne hadde ilagt et selskap. Den er senere overgått av en bot på 4,3 milliarder euro som også er ilagt Google – i dette tilfellet fordi EU-kommisjonen mener operativsystemet Android har bidratt til å hindre fri konkurranse.

Mens Google tapte ankesaken i Luxembourg, gikk det bedre for tek-giganten i Storbritannia. Landets øverste ankedomstol stanset onsdag et massesøksmål der Google ble anklaget for ulovlig sporing av millioner av Iphone-brukere.