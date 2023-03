Over 16.000 brev er feilsendt fra Helseplattformen fordi brukerne har valgt feil brevmal grunnet dårlige designvalg i plattformen. Åste Einn mener det ikke er mulig å gjøre Helseplattformen brukervennlig.

– Brukervennlighet starter på bunnen. Det har å gjøre med alle de teknologiske valgene du gjør underveis. Spørsmålet er hvem brukeren er og hva du skal løse, det er ikke noe du kan legge på toppen av det som er grunnsteinen i systemet, sier hun til Dagens Medisin.

– Bør velge det vanligste

Helseplattformens direktør, Torbjørg Vanvik, valgte å legge skylden for de 16.000 feilsendte brevene over på brukerne. Uken etter fratrådte Vanvik stillingen som øverste sjef for IT-systemet.

Åste Einn er interaksjonsdesigner. Hun har jobbet i som UX-designer i Coop, Payr og Itera og er flere ganger kåret til en av Norges fremste teknologikvinner. Foto: Åste Einn

– Vi er i en krevende situasjon hvor tilliten til Helseplattformen er svekket, og jeg har respekt for at ledelsen og styringen i prosjektet har behov for å ta grep, sa administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge i styremøtet samme dag som nyheten ble kjent.

Åste Einn har en mastergrad i interaksjonsdesign og driver i dag sitt eget byrå. Fagbladet omtaler henne som en ekspert på brukervennlighet.

Einn mener det var et dårlig valg av Helseplattformen å kjøpe en programplattform der flere av designvalgene rettet mot brukerinvolvering allerede var tatt.

Vil ikke svare

At systemet er utviklet i USA for et amerikansk helsevesen, gjør det enda vanskeligere å tilpasse til norske forhold, argumenterer hun. Helseregionen burde heller kjøpt sykehussystemet Dips, sammenfatter hun.

– Min påstand er at du enten bør velge det som er det vanligste, eller bygge noe selv som du kan selge til andre en gang, sier hun til fagbladet, og referer til at resten av de norske helseregionene bruker IT-systemer fra bodøselskapet.

I forrige uke hadde også Einn et leserinnlegg på trykk i Aftenposten om Helseplattformen, der interaksjonsdesigneren argumenterte for at digitale systemer skal være til støtte for brukerne og ikke omvendt.

Problemer i kø

Helseplattformen har ikke ønsket å kommentere kritikken Einn retter mot valg av tekniske løsninger eller hvorfor de ikke valgte å utvikle løsningen selv. Den nye IKT-plattformen er gjennom flere år tilpasset av helse- og IT-personell fra hele regionen sammen med ansatte i Helseplattformen.

Plattformen erstatter en stor mengde eksisterende systemer. Data som journalføres skal kunne deles mellom både fastleger og sykehus sømløst.

Problemene med IT-systemet har vært mange. Uleselige epikriser, røntgenbilder som ikke dukker opp og lite intuitivt brukergrensesnitt har bare vært deler av kritikken som trønderske helsearbeidere har fremmet de siste månedene.

Det er ikke første gang norske bransjefolk på utsiden av utviklingen av Helseplattformen uttaler seg kritisk til IT-systemet.

Direktør for tjenesteleveranse, Ulf Dahl Ryen, i Helseplattformen. Foto: Helseplattformen

– Dynamisk og lettilpasselig

I november i fjor sa leder av konsulentselskapets Sopra Sterias utviklingsavdeling, Johannes Brodwall, at det så ut som at man hadde kjøpt et hyllevaresystem som var ferdig, mens det i realiteten krevde massiv tilpasning.

– Helseplattformen har nok mye funksjonalitet, men er tungt å tilpasse, sa han da.

Da Digi snakket med direktør for tjenesteleveranse, Ulf Dahl Ryen, i Helseplattformen om kritikken den gang, sa han at den norske IT-leverandøren opplever systemet som dynamisk og lett å tilpasse.

Han forklarte at Helseplattformen er i kontinuerlig utvikling, og at alle tilpasninger gjøres basert på detaljerte arbeidsprosesser.

– Naturlig nok, og heldigvis får vi nye ønsker når løsningen treffer virkeligheten. Det tilpasser vi fortløpende. Helseplattformen blir aldri ferdig, sa han da og fortsatte:

– Mitt inntrykk av Epic er at mange norske leverandører har mye å lære av den kundeorientering og kvalitetskultur de bringer med seg. De få spesialtilpasningene vi har hatt bruk for, har konsekvent blitt levert feilfrie før plan. Måten de jobber med oss på for at de selv skal bli «overflødige», opplever jeg som eksemplarisk.