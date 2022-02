Eksperter: Facebook kan ha nådd toppen

Da Meta la fram resultatet for fjorårets siste tre måneder, ble det klart at markedet og analytikerne har overvurdert selskapet. Aksjekursen falt onsdag med over 22 prosent etter at rapporten viste kraftige kostnadsøkninger og et langt dårligere resultat enn året før. For første gang noensinne minsket dessuten daglige brukere sammenlignet med kvartalet før.

– Mark Zuckerbergs store hodepine nå er hvordan han skal få tilbake brukerne, sier Carl-Henrik Söderberg, analytiker i den svenske interesseorganisasjonen Aktiesparerna.

Rapporten ble lagt fram i en periode med mye uro på verdens børser. Selskaper som leverer greie rapporter, men ikke så bra som forventet, risikerer å bli hardt straffet.

Utfordres av Tiktok

– Det er dette som er bakgrunnen for reaksjonene som fulgte kvartalsrapporten, sier Johan Hagbarth, analytiker i banken SEB, til det svenske nyhetsbyrået TT.

Kvartalsrapporten viste et resultat på 10,3 milliarder dollar, noe som er nesten 1 milliard lavere enn samme kvartal i fjor. Samtidig var kostnadene steget med 38 prosent. På et år har antall ansatte økt med 23 prosent, til nesten 32.000.

Meta ser samtidig ut til å miste markedsandeler til andre plattformer, som kinesiske Tiktok.

Ifølge Hagbarth kom neppe Tiktoks framgang overraskende på markedene. Men han mener at utviklingen går fortere enn ventet, noe som er bekymringsfullt.

Da Facebook kjøpte Instagram i 2012, sikret selskapet seg millioner av nye brukere. Denne gangen er det umulig å kjøpe Tiktok, men Meta vil muligens forsøke å kjøpe andre selskaper for å ta opp kampen, mener Söderberg.

Færre brukerdata

Tiktok er imidlertid ikke den eneste bekymringen for Meta. I våres innførte Apple en ny funksjon som innebærer at brukerne får velge om appene på telefonen skal kunne spore deres brukerdata eller ikke.

Endringen begrenser teknologigigantenes mulighet til å samle inn data fra brukerne uten samtykke for så å bruke informasjonen til å målrette reklame mot den enkelte bruker.

Meta beskriver det som en kraftig motvind for virksomheten.

– Det er interessant av vi nå tydelig ser virkningen på Facebook, sier Carl-Henrik Söderberg.

Nedover for Twitter og Snap

Den svake kvartalsrapporten fikk selskapets verdi til å rase med over 1.700 milliarder i løpet av noen timer. Fallet dro også med seg andre selskaper som er avhengig av annonseinntekter på sine sosiale plattformer, som Twitter, Pinterest og Snap.

Söderberg tror det kommer flere spredningseffekter.

– Facebook har levd litt i den beste av alle verdener i lang tid og tjent veldig mye penger. Men man må ikke glemme at de tross sin størrelse også har konkurranse, sier han,

Til nå har investorene regnet med fortsatt vekst for Meta, noe som har bidratt til den høye verdivurderingen.

– Det ligger et håp om framtidig positiv innbakt i verdivurderingen. Det vi ser nå, er en frykt for at selskapet har nådd sin topp. Har vi sett det beste nå? spør Söderberg.