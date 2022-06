Det er ikke bare offentlige etater som Bioteknologirådet, Datatilsynet og Sivilombudet som forlater Facebook.

Også brukerne begynner å endre vaner, og at Facebook sliter med nedadgående aksjekurs, brukertall og appell blant yngre brukere er velkjent.

En del eksperter mener også at Facebook kan ha nådd toppen.

I et lekket dokument som The Verge har fått fatt i, kommer det frem hvordan Meta har tenkt at Facebook skal ta opp kampen mot det som i stadig større grad viser seg å være en arg konkurrent om brukernes gunst, nemlig Tiktok.

Og svaret? Ved å gjøre Facebook mer likt Tiktok.

Mer fokus på video

Det tar tid å gjøre endringer på noe så svært som Facebook, så selv om det lekkede dokumentet er fra slutten av april, er det meste ennå ikke implementert. I alle fall ikke for brukerne.

Det første Facebook-sjefen Tom Alison fremsetter i dokumentet, er Facebook som «oppdagelsesmotor», det vil si at man i høyere grad enn før skal prioritere at brukerne oppdager mer nytt innhold som vil interessere dem.

Dette vil nødvendigvis gå på bekostning av innhold fra dem du allerede følger, og dermed kan det bli interessant å se hvordan Facebook har tenkt å profilere det som bra for brukeren at man blir servert mindre innhold fra venner og andre som man faktisk har angitt at man ønsker innhold fra.

Akkurat som man gjorde med Instagram, skal også Facebook nå få større fokus på Reels, det vil si korte videosnutter som tilsvarer Tiktoks kjernefunksjonalitet.

Bekymringen som ligger til grunn for dette, satte Alison ord på i en kommentar der kan skrev følgende:

– Risikoen er at vi avviser dette som ikke verdifullt for mennesker som en form for sosial kommunikasjon og tilknytning, og dermed ikke klarer å utvikle oss.

Slår sammen Facebook og Messenger - igjen

Brukere har også begynt å bruke Tiktoks meldingstjeneste i stort monn, helt uavhengig av videomateriale, men bare for å holde kontakten og kommunisere med hverandre. Dette er Facebooks kjernefunksjonalitet, og de kan ikke la være å ta opp kampen om brukerne på dette punktet.

Dermed vil Meta atter en gang slå sammen Facebook og Messenger, slik at det blir lettere for brukerne å dele innhold og kommunisere med hverandre.

Alison innrømmer overfor The Verge at de nok var for trege til å skjønne hvor stor konkurransen fra Tiktok faktisk var, selv om Tiktok vokste delvis ved å pøse på med annonser nettopp på Facebook.

– Jeg tror at det vi sannsynligvis ikke helt omfavnet eller så, er hvor sosialt dette formatet kan være, uttalte han til The Verge.

Mindre «news» og mer «stories»

Det viser seg at brukerne foretrekker «stories»-formatet som Facebook og Instagram lånte fra Snapchat, fremfor det eldre «news feed»-formatet som vi kjenner fra gammelt av på Facebook. Dermed ser det ut til at Facebook velger å satse hardere på det, i samspill med Reels og meldinger i det som i dag heter Messenger.

Alt i alt en del mer likt Tiktok enn Facebook er i dag.

Og kanskje Facebook er inne på noe? Mark Zuckerberg har nylig uttalt at brukerne bruker halvparten av sin tid på Facebook med å se på videoer.

Rensker opp(-levelsen)

Alison bedyrer også at han ønsker at Facebook skal bli enklere og «renere» å bruke. Som han sier er det «mye som foregår» i Facebook-appen. Fokuset skal være på forsiktig å dytte brukerne i retning av å dele og diskutere videoer med hverandre uten å forlate Facebook og unngå at denne kommunikasjonen glir over i andre apper.

– Det vi egentlig ser, er at folk ønsker å kommunisere om innhold. Derfor vil vi ta Facebook i retning av å gi deg det beste innholdet som virkelig vil imøtekomme dine interesser og som gjør det enkelt å dele og diskutere det, sier han til The Verge.

Skepsis blant ansatte

Ikke alle Facebook-ansatte er like overbevist, og i ettertid er det flere i systemet som har gitt uttrykk for sin skepsis til strategiendringen. Noen mener det er en kortsiktig vinning som vil gå ut over kvaliteten og straffe seg på lengre sikt, mens andre mener det er å bevege seg utenfor Facebooks fokusområde.

Alison avviser begge argumentene og mener endringene ikke er så drastiske som de kan virke.

– Vi kommer alltid til å prioritere ting du vil dele med vennene dine, sier han. Jeg tror det viktigste som kommer til å endre seg, er at vi egentlig ikke kommer til å sette for mange begrensninger på når og hvor vi viser anbefalt innhold i feeden din, noe vi ærlig talt har gjort tidligere.