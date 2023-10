Eksperter mener det planlagte mega-datasenteret vil gi høyere strømpriser

Det nye datasenteret Green Mountain vil bygge på Kalberg i Time kommune i Rogaland vil forbruke like mye strøm som 130.000 husstander. Det økte strømforbruket vil få en effekt på strømprisene, mener eksperter.

– Alt som øker forbruket vårt av strøm, vil føre til høyere priser. Det handler altså om tilbud og etterspørsel, sier analytiker Fabian Rønning i Rystad Energy til NRK og konkluderer med at prisene vil øke for norske forbrukere når datasenteret er oppe og går.

Burde vært mer presis

Han sier at når forbruket øker, uten tilført kraftproduksjon, vil den naturlige konsekvensen være høyere priser ut til forbrukerne. Også Jonas Alexandersson i konsulentselskapet Æge Group sier til NRK at det planlagte datasentre kan føre til økte strømpriser.

Kraftprodusenten Lyse forklarer til NRK at strømregion Sør er området i Norge som tåler økt forbruk best. De mener været har større betydning enn datasentrets planlagte årlige effekt på 1,7 til 1,8 terawattimer.

Daglig leder Svein Atle Hagaseth i Green Mountain har i et intervju med Aftenbladet hevdet at prisene ikke vil påvirkes i det hele tatt. Hagaseth sier til NRK at han burde vært mer presis etter å ha lagt frem dokumentasjon.

– Den viser at det vil ha liten effekt på strømprisen. Strømpris er ikke vårt kompetanseområde. Strømpris er et komplekst tema, sier han til NRK.

50 milliarder

Det planlagte datasenteret skal bygges etter at den israelsk-eide datasenterleverandøren er i dialog med «en stor internasjonal kunde» som ønsker å etablere seg i nærheten av nye Fagrafjell transformatorstasjon. Kunden skal være blant verdens 20 største teknologiselskaper.

Selskapet ønsker ferdigstillelse av første byggetrinn senest januar 2025, mens siste byggetrinn skal være ferdig i 2027.

Fullt utbygd vil datasenteret, slik Green Mountain planlegger, ha inntil åtte datahaller.

Byggene vil huse 30 megawatt hver – 240 totalt. Til sammenligning skal Tiktok-datasenteret som er under bygging, ha 150 megawatt.

Svein Atle Hagaseth i Green Mountain fortalte mandag at datasenteret ikke bare blir Norges største, men Europas – hvis planene realiseres.

– Vi har ikke funnet noen som har en campus som er større, ut over det som noen av de største selskapene bygger selv, sa han til Digi.

Mímir Kristjánsson er ikke spesielt glad for at hjemfylket vil gi bort beitemark til et amerikansk teknologiselskap. Foto: Annika Byrde

500 årsverk

De totale investeringene vil være i overkant av 50 milliarder norske kroner, hvor Green Mountain og kunden står for halvparten hver.

Green Mountain garanterer for et minimum av 500 årsverk i tilknytning til datasenteret når hele anlegget er fullstendig utbygd i 2027.

– Det er ingen tvil om at denne etableringen vil blir den største arbeidsplassen i Time kommune de neste år, sa Time-ordfører Andreas Vollsund (H) i en pressemelding.

Stortingspolitiker Mímir Kristjánsson (Rødt) er blant de som er svært kritiske til datasenteret.

På Facebook spør stortingsrepresentanten, som er valgt inn for Rogaland, om vi ikke har «viktigere ting å bruke strømmen vår på enn å lagre kattevideoer for Facebook og Google?»

– For å få plass til å lagre data for en hittil ukjent amerikansk IT-gigant, må store mengder beitemark ødelegges. Dette er ikke et grønt skifte, det er et grådig skifte. Neste steg blir vel å kreve enda mer vindkraft på Jæren, slik at datasenteret skal få nok strøm, sammenfatter stortingspolitikeren i innlegget.