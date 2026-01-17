Eksperter: Slik finner du veien fra fri flyt til strenge skjermtider

Psykologspesialisten Reidar Hjermann, som er tidligere barneombud, jubler over de nasjonale skjermrådene som kom i forrige uke. Hvordan strammer man opp etter fri flyt for smarttelefonen og gaming fram til leggetid?

– Det mange gjør i dag, er å lære barna at ubehag skal bort. Foreldrene må tåle barnas ubehag. De må hjelpe dem med å forstå hva det er. Foreldrene må tåle gråt og frustrasjon. Da må man ikke trøste med å gi dem noe de vil ha for å gjøre dem glade, for det blir de ikke på ordentlig, sier Hjermann, som jobber ved Sykehuset i Vestfold.

Samtidig får foreldrene beskjed om å skjerpe seg. De er forbilder, og derfor må de også tenke over skjermbruken sin.

– Du må pines

De nasjonale skjermrådene sier hvor lenge barna bør få sitte foran skjerm, avhengig av alder. De under 2 år bør unngå skjermbruk helt, mens de under 13 år ikke bør ha tilgang til internett uten tilsyn. De som er mellom 13 og 18 år bør maksimalt bruke mellom 1,5 og 3 timer foran skjermen i fritiden.

Hjermann sier at det enkleste og mest effektive er at foreldrene må begynne med seg selv. De må legge bort mobilene hjemme. Det har ikke en naturlig plass ved matbordet. Det går også helt fint å si at i TV-stua, her skal ikke mobilen forstyrre. Man kan se på film sammen, akkurat som på kino.

– Ja, det er vanskelig. Men du skal gjøre det likevel. Det er ikke bare lett hele tiden. Det blir ganske kjedelig. Du må også gjøre de vanskelige tingene. Men det betyr ikke at du ikke får det til. Du må bare pines litt for å få det til, sier psykologen.

– Gaming er ikke som Tiktok

Skjermforsker Beate W. Hygen, som har doktorgrad i psykologi og har forsket på barns utvikling i en årrekke, mener det er litt for enkelt å snakke om skjerm, som om det er én ting.

– Mye av gaming og mange dataspill handler om samhandling, kommunikasjon, turtaking, strategisk tenkning, mye lek og sosialt. Å sette dette opp mot scrolling på Tiktok-videoer, det er litt lettvint. Man må se på kontekst og hva slags aktivitet man har på skjermen, sier hun.

Hygen forsker blant annet på gaming i NTNU Samfunnsforskning AS og har nylig publisert en studie om spillavhengighet i gaming med Lars Wichstrøm ved Institutt for psykologi ved NTNU.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Dobler antall ansatte: – Vi skal bli markedsleder på data

Les også: Color Lines Kiel-ferger rammet av nettverksfeil: – Arbeider for å avklare bakenforliggende årsaker

Slutte når?

Når skal man slutte å spille? Det er middag, det er lekser som skal gjøres eller andre aktiviteter: Det er kanskje det foreldre og ungdom krangler mest om. Rådet er:

– Du må lære litt om spillet, og du trenger ikke å kunne mye. For eksempel Fortnite, som er veldig populært, her tar en runde ikke mer enn 20–25 minutter. Det er tidsbegrenset. Kjenner du spillet barnet ditt spiller, kan du være i forkant. Da vet du at man ikke kan si bare: Nå må dere skru av. Er det middag, gi et varsel i forkant om at man må avslutte om for eksempel 30 minutter, og kanskje en påminning ti minutter før, sier hun.

– Stenger man midt i et spill, så ødelegger du muligens for et helt lag som du spiller sammen med. Det er som om en spiller går midt i en fotballkamp eller et sjakkspill.

Man bruker ikke skjerm som trøst, sier psykologspesialisten Reidar Hjermann. – Det mange gjør i dag, er å lære barna at ubehag skal bort. Foreldrene må tåle barnas ubehag. 8. januar kom regjeringens skjermråd for familiene. Foto: Jan Haas/NTB

Kreativt

Et annet råd fra forskeren er å ta gaming på alvor, som man gjør med annen aktivitet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Ny avansert løsning for væskekjøling av AI-datasentre

– Spør ved middagsbordet. På samme måte som man gjør med fotballkampen. Hvordan gikk det, vant eller tapte dere, hvem spilte du med? Da blir det også et område man snakker om som andre aktiviteter. Da tror jeg du også lettere kommer i posisjon til å sette de grensene som du mener er nødvendig for ditt barn, sier hun og anbefaler foreldre å være med litt.

– Minecraft er et fantastisk spill, synes jeg. Det er så kreativt. Det er nesten som å leke Playmo, bare at det er digitalt.

Krysser en grense

Man har sett at det kan gå over styr for noen ungdommer som spiller. Rapporten om spillavhengighet i gaming viser at én av ti gutter blir avhengige av gaming. Forskerne har funnet de viktigste faresignalene.

– Men det er noe annet enn å være veldig engasjert. Det man kan følge med på, er om barnet kutter ut ting de tidligere har vært opptatt av, om spilling går foran alt: Om du ikke får gjort lekser, du ikke har venner, du ikke får sove, du ikke prioriterer skolen. Da begynner det å bli problematisk, sier hun.

Og i spill og i det digitale miljøet er det samme type press som i det virkelige livet. Mange spill er gratis i utgangspunktet, men du kan bruke penger på klær og utstyr til figuren din. Du blir ikke bedre i spillet, men du ser veldig kul ut. Slik pengebruk bør man unngå, ifølge de nye skjermrådene.