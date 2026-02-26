Franskmann sier han hacket 7000 robotstøvsugere ved uhell

Sammy Azdoufal forklarer overfor nyhetsbyrået AFP at han ble nysgjerrig på hvordan han kunne tilpasse robotstøvsugeren sin fra kinesiske DJI.

– De har en app tilknyttet støvsugeren. Så jeg prøvde å skjønne hva appen sender til roboten når jeg flytter på den, forklarer han. Etter at han fikk koblet til Playstation-kontrollen, bestemte han seg for å prøve å få roboten til å lage gråtelyder når batteriet er i ferd med å bli strømtomt.

Han flikket videre for å finne batteristatusen, men ble både overrasket og «litt skremt» da han også fikk opp data fra tusenvis av andre støvsugere.

– Du kan få fullt kart over alle rommene, du kan få tilgang til kamera og mikrofoner, forklarer Azdoufal, som sier han også fikk et estimat på omtrent hvor støvsugeren befant seg.

Dekket til kameraet

Azdoufal jobbet tidligere med datasikkerhet, og han forteller til AFP at han og kona har besluttet å dekke for kameraet på støvsugeren.

Han kontaktet selskapet, men hørte ikke fra dem med det første.

Så tok han kontakt med teknologinettstedet The Verge , som ha ham serienummeret på en robotstøvsuger av samme modell som de nettopp hadde anmeldt.

Ifølge nettstedet klarte franskmannen så å framstille en nøyaktig romoversikt over boligen til den aktuelle journalisten og å se at roboten var i bruk.

Han fikk imidlertid ikke til å styre støvsugeren eller tilgang til kamera eller mikrofon – angivelig etter at DJI hadde innskrenket tilgangen etter å ha hørt om problemet.

Erkjenner feil

Kinesiske DJI er kjent for droner og andre høyteknologiske duppeditter. Romo-serien, der toppmodellen koster rundt 23.000 kroner, omtales som flaggskipsserien.

Azdoufal sier han kjøpte støvsugeren i desember og tok den i bruk i januar.

DJI opplyser til AFP at de oppdaget en feil med appen etter interne undersøkelser i slutten av januar og at de umiddelbart tok grep. To oppdateringer i februar løste problemene, heter det videre.

– DJI har høye standarder for datasikkerhet og -fortrolighet og har etablert prosesser for å identifisere og håndtere mulige svakheter, heter det i en uttalelse.