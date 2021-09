Eksplosiv vekst i cyberangrep: Dette er den største trusselen

Det har dukket opp mange rapporterer om alvorlige hackerangrep den siste tiden, og nå har vi fått nok en bekreftelse på at den negative trenden ikke ser ut til å snu med det første. Den kommer i form av en ny trusselrapport lagt frem av sikkerhetsselskapet Trend Micro.

Selskapets seneste midtårsrapport viser en markant økning i antallet e-posttrusler, skadelige lenker og ondsinnede filer som er blokkert av selskapets produkter.

47 prosents økning

Trend Micro opplyser at de forhindret 41 milliarder trusler av de ovennevnte typene i løpet av de første seks månedene av inneværende år. Dette er en oppgang på hele 47 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Kanskje ikke helt overraskende er det fortsatt løsepengevirusene som troner på toppen over de mest utbredte truslene. Totalt sett gikk antallet angrep fra løsepengevirus ganske kraftig ned, uten at et innebærer at trusselen er nedadgående.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at utpressingsvirus ikke lenger er en presserende sikkerhetstrussel; faktisk fortsetter utpressingsvirus å mutere til en enda ondere trussel. Dette viser hvordan angripere beveger seg fra den opportunistiske og kvantitetsfokuserte modellen til mer målrettede, moderne metoder og storviltjakt, skriver sikkerhetsselskapet.

Noe av det som gjør trusselen større enn før for mange av ofrene som rammes er ifølge Trend Micro en økning i såkalte doble, triple og til og med firedoble angrep.

Dette er løsepengevirus-angrep hvor filkrypteringen suppleres med andre pressmidler som DDoS-angrep, eksponering av stjålne og sensitive data, samt direkte kommunikasjon med ofrene. Et eksempel på sistnevnte metode er å ringe opp ofrene, som digi.no har rapportert om tidligere.

Krypto-utvinningsprogrammer på topp

Når det gjelder løsepengevirus var det banksektoren som var klart mest utsatt, med en økning i angrep på saftige 1300 prosent i løpet av de første seks månedene. De andre sektorene som ble hardt rammet var offentlige institusjoner, produksjonssektoren og helsevesen.

På toppen over den hyppigst registrerte skadevaretypen ligger programvare som brukes til utvinning av kryptovaluta, og på andreplassen finner vi det beryktede løsepengeviruset Wannacry.

At både kryptoutvinningsprogrammer og løsepengevirus er såpass utbredt har sammenheng med at hackere simpelthen er ute etter å tjene mest mulig penger med minst mulig innsats, som digi.no rapporterte i august (krever abonnement). Et krypto-utvinningsprogram er for øvrig også på topp i Norge.

Av øvrige funn i Trend Micros seneste rapport opplyses det at BEC-angrep (business email compromise), eller direktørsvindel som det kalles på norsk, økte med 4 prosent i perioden. Dette har trolig sammenheng med nye muligheter som Covid-pandemien har åpnet for.

Sikkerhetsselskapet oppdaget til sammen 164 ondsinnede mobilapplikasjoner som ble brukt til Covid-relatert svindel, og hele 54 prosent av disse etterlignet den meget populære appen TikTok.

For flere detaljer og funn kan du lese rapporten i sin helhet.