Eksterne fagmiljøer skal granske datasikkerheten i Bergen kommune etter flere tabber og feil

Personvernet og datasikkerheten i Bergen kommune skal granskes eksternt, etter flere alvorlige tabber og feil knyttet til informasjonssikkerhet i kommunen.

Blant dem er Vigilo-saken, der en sikkerhetssvikt gjorde at foreldre uten foreldreansvar og besøksforbud fikk tilgang til informasjon som de ikke skulle ha gjennom skoleappen Vigilo, inkludert informasjon om bosted til barn på hemmelig adresse. Skandalen førte til at skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) i Bergen kommune trakk seg i slutten av januar.

I begynnelsen av februar slo den politiske opposisjonen alarm om en ny data-tabbe: Mapper med bilder av skolebarn og barnehagebarn lå tilgjengelig for samtlige ansatte i kommunen.

– Alle sårbarheter skal avdekkes

Byråd Erlend Horn fra Bergen under Venstres landsmøte i Ålesund. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Byrådet har jobbet intensivt med å se på hvordan vi konkret sikrer at kommunen har kontroll på borgernes persondata og at personvernet blir ivaretatt på en trygg måte. Vi har konkludert med at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av risikoen i vår infrastruktur, sier byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn i en pressemelding.

Hensikten med gjennomgangen er å avdekke alle sårbarheter og risikoer som finnes for innbyggerne.

– Hensynet til barn og unges personvern vil være et særlig viktig perspektiv i en slik gjennomgang, sier Horn.

Eksterne fagmiljøer

Eksterne og uavhengige fagmiljøer vil gjennomføre gjennomgangen, skriver byråden. Fagmiljøene får i oppgave å kvalitetssikre arbeidet og komme med forslag til tiltak både på kort og lang sikt. Bystyret vil bli holdt orientert underveis.

– Byrådet vil komme tilbake i en egen byrådssak med forslag til konkret mandat og fremdriftsplan for dette arbeidet. Det er viktig for meg å allerede nå forsikre bystyret om at byrådet ser behov for dette arbeidet blir gjort, sier Horn.

Det var Bergensavisen som først omtalte granskningen.