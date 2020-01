Varslet fullt politisk kaos etter IT-skandale: Så valgte byråden å trekke seg

En sikkerhetssvikt gjorde at foreldre uten foreldreansvar fikk tilgang til informasjon om barna sine som de ikke skulle ha via skoleappen Vigilo. Nå trekker skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) i Bergen kommune seg etter IT-skandalen. Det skriver Bergens Tidende.

Opposisjonen hadde varslet et mistillitsforslag mot byråden, og byrådet ga signaler om at de ville gå av om byrådsflertallet stemte for forslaget.

Mandag formiddag ble det kjent at Engø valgte å trekke seg før et varslet politisk kaos spant ut av kontroll.

Tar konsekvensene

Skolebyråden skal ha blitt bedt om å trekke seg av krefter internt i Arbeidspartiet, skriver NRK.

– Eg har i dag meddelt Roger Valhammer at eg går av som byråd. Eg tar konsekvensen av den politiske situasjonen i Bergen, sa Engø på pressekonferansen mandag ifølge NRK.

Det er foreløpig ikke bestemt hvem som blir ny skolebyråd. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt (MDG) er settebyråd for Engø inntil videre, skriver BT.

Sikkerhetssvikten i skoleappen omfattet blant annet tre barn som bor på hemmelig adresse og ti barn som har familieforhold som gjør at foreldrene ikke skulle ha noen informasjon om barna.

Senere skulle det også vise seg at en meldingstjeneste i skoleappen skapte ytterligere trøbbel for kommunen.

Lastet direkte fra Folkeregisteret

Bergen kommune begynte å bruke appen i fjor høst. Den skulle brukes til kommunikasjon mellom foreldre og ansatte i skoler og barnehager.

Personopplysningene lastes inn direkte fra Folkeregisteret. Der fremkommer imidlertid ikke opplysninger om besøksforbud, barnevernstiltak eller lignende, så dette måtte legges inn manuelt.

Da personopplysningene fra Folkeregisteret skulle oppdateres etter en måned, la de seg oppå de manuelle endringene som var gjort.

Dette ble oppdaget tre måneder senere da en mor så at faren til barnet lå inne i appen.

– At vi har gitt ut opplysninger til foreldre som ikke skulle hatt det, er svært beklagelig. Det føles krevende og vondt at det har oppstått en ny hendelse, sa kommunaldirektør Trine Samuelsberg til NRK i oktober i fjor.