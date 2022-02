Ekstrem belastning på Flightradar24

Flysporingstjenesten Flightradar24 opplever i dag at trafikken er 10 til 20 ganger høyere enn det som er normalt. Dette har gjort det vanskelig for tjenesten å betjene alle brukerne, som opplever treghet eller vansker med i det hele tatt å få lastet siden eller dataene.

Dette opplyser tjenesten i meldinger på Twitter.

Det er liten tvil om at årsaken er russiske invasjonen av Ukraina. Samtidig er det sånn at når man faktisk får opp oversikten over flyvningene, er det ikke noen fly å se over Ukraina. Noe annet ville da også ha vært overraskende. Militærfly har sjelden på sivile transpondere, og i alle fall ikke midt under krigshandlinger.

Ingen sivil luftfart over Ukraina klokken 12.08 norsk tid 24. februar 2022 ifølge Flightradar24. Faksimile: Flightradar24

Flightradar24 opplyste ved 10-tiden at det jobbes med å øke kapasiteten.

De som ønsker å holde øye med luftrommet over Ukraina eller andre steder i verden, kan i mellomtiden benytte alternative tjenester som Radarbox eller ADS-B Exchange.